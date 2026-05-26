U vremenu kada se stalno pojavljuju nove „supernamirnice“, mnogi zaboravljaju na jednostavne i pristupačne namirnice koje godinama važe za prave saveznike zdravlja. Upravo među njima posebno mesto zauzima karfiol.

Ovo povrće nije samo lako za pripremu i veoma prilagodljivo u kuhinji, već obiluje vitaminima, mineralima i antioksidansima koji pozitivno utiču na ceo organizam.

Idealan saveznik za mršavljenje

Karfiol je odličan izbor za sve koji žele da smršaju ili održavaju telesnu težinu. Sadrži veoma malo kalorija — svega oko 25 na 100 grama — a bogat je vlaknima koja produžavaju osećaj sitosti.

Zahvaljujući tome, pomaže da se smanji potreba za grickalicama i prejedanjem, dok istovremeno doprinosi boljem radu metabolizma.

Doprinosi zdravlju srca

Stručnjaci ističu da redovna konzumacija karfiola može pozitivno uticati na zdravlje srca i krvnih sudova.

Vlakna pomažu u smanjenju lošeg holesterola, dok kalijum i magnezijum doprinose regulaciji krvnog pritiska i boljoj funkciji kardiovaskularnog sistema.

Jača imunitet i štiti organizam

Karfiol je bogat vitaminom C, jednim od najvažnijih vitamina za jačanje imuniteta. Već jedna porcija može obezbediti veliki deo dnevnih potreba organizma.

Osim toga, sadrži antioksidanse i biljna jedinjenja koja pomažu organizmu da se lakše izbori sa virusima, bakterijama i upalnim procesima.

Pomaže regulaciji šećera u krvi

Jedno od najvažnijih jedinjenja koje sadrži jeste sulforafan — biljni spoj poznat po snažnim antiinflamatornim svojstvima.

Istraživanja pokazuju da sulforafan može doprineti regulaciji nivoa šećera u krvi, ali i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Zbog toga se karfiol često preporučuje osobama koje vode računa o nivou glukoze ili imaju povećan rizik od dijabetesa.

Dobar je i za kožu i kosu

Zahvaljujući vitaminima, mineralima i antioksidansima, karfiol pozitivno utiče i na izgled kože i kose.

Pomaže u borbi protiv upala i prevremenog starenja kože, dok hranljive materije koje sadrži mogu doprineti jačanju i rastu kose.

Kako ga najzdravije pripremiti?

Karfiol možete kuvati, peći u rerni, pripremati na pari ili koristiti kao zamenu za pirinač i testo u zdravijim obrocima.

Nutricionisti preporučuju što kraću termičku obradu kako bi zadržao što više korisnih sastojaka.