Cene mesa u toku praznika znatno variraju. U poređenju sa božićnim praznicima, cene jagnjetine opadaju, dok vene svinjetine rastu. Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović kaže da je varijacija cena primetna samo u hipermarketima, dok u pečenjarama ostaje ista. Ipak, u vreme posta riba je najtraženija. Osvrnuvši se na svetsku naftnu krizu, Budimović kaže da će to uticati i na cene mesa, ali da bi proizvođači morali da budu obazrivi i da prate sve što se dešava.

Uoči vaskršnjih praznika, živa vaga prasića poskupela je na 400 do 420 dinara za kilogram. Ipak, cena spremljenog mesa u pečenjarama mahom je na istom nivou kao i prošlog Uskrsa.

U odnosu na to vreme, jagnjetina je u marketima čak i jeftinija - za oko 200 dinara.

Sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović kaže da obično tokom praznika cene mesa variraju.

- Pitanje je da li će tržište biti dovoljno snabdeveno mesom. Veliki je opseg cena od najviše do najniže. Ove nedelje se cena svinjskog buta, kao najkvalitetnije kategorije mesa, kreće od 500 do 700 dinara - navodi Budimović za RTS.

Kako kaže, jagnjetina je, u odnosu na božićne praznike, pojeftinila.

- Za Božić je cena bila 1.300 dinara, danas je skoro 1.000. Kada pričamo o količinama mesa za vaskršnje praznike, zaliha ima, veliko je tržište i biće ga dovoljno - istakao je Budimović.

Na pitanje da li će meso poskupeti i u pečenjarama, Budimović kaže da je uticaj na cene vidljiv samo u hipermarketima, dok u ugostiteljskim objektima ostaju iste.

- Početkom ove nedelje cena prasadi, od 16 do 25 kilograma žive vage, iznosila je od 275 dinara u Zaječarskom okrugu, do 450 dinara po kilogramu u Mačvanskom i Šabačkom okrugu. Uvek je u centralnoj i južnoj Srbiji cena bila za 10 do 15 odsto niža nego u Vojvodini - objasnio je Budimović.

Navodi da se u vreme praznika količina konzumacije mesa menja u zavisnosti od posta.

- Još uvek traje vaskršnji post. Činjenica je da je smanjena konzumacija mesa. Uglavnom se jede druga vrsta hrane. Očekuje se povećana potražnja u narednim danima - kaže Budimović, i dodaje da je zbog posta riba trenutno najprodavanija.

- Cena je, koliko sam pogledao pokazatelje, za šaranski tip ribe nekih 700 dinara. Ribnjaci rade, a marketi su uglavnom prazni - navodi Budimović.

Budimović navodi da će trenutno stanje u vezi sa cenama goriva i transporta uticati i na cene mesa.

- Očekuje se poskupljenje zbog energenata, prvenstveno goriva, nafte i veštačkog đubriva jer su i proizvođači u tom regionu. Međutim, ne može to odmah da se oseti - objasnio je Budimović.

Istakao je da su dobre mere ograničavanja cena goriva za proizvođače amortizovale prvi udarac.

- Jedan od većih poslova u poljoprivredi je prolećna setva. Posle toga ide žetva, pa onda ponovo jesenji radovi. Treba biti obazriv i osluškivati šta se sve dešava. Treba da se pronađe alternativa za veštačko đubrivo. Na naftu ne možemo znatno da utičemo - zaključio je Budimović.

(RTS)

BONUS VIDEO: