Mnogi veruju da otkazivanje putovanja automatski znači i povraćaj novca, ali u praksi to često nije tako jednostavno.

Zato je važno da se pre potpisivanja ugovora dobro informišete – šta vas zaista očekuje, koliki iznos možete dobiti nazad i da li agencija ima pravo da zadrži deo novca zbog već nastalih troškova. Pravila postoje, ali visina povraćaja uvek zavisi od konkretnih uslova koje prihvatite i vrste aranžmana koji ste rezervisali.U objavi na Fejsbuku Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta objašnjeno je šta se dešava sa novcem ako otkažete putovanje.

- Sve počinje pre potpisivanja ugovora i zato je najvažnije biti informisan. Čitajte program putovanja, upoznajte se sa uslovima i donosite odluke na osnovu činjenica - navodi Juta.

Otkaz putovanja ne znači automatski i povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa.

- Zakon predviđa pravo agencije na naknadu stvarno nastalih troškova. Rok otkaza nije jedini faktor koji određuje visinu povraćaja. Ako je pre potpisivanja ugovora dogovorena nerefundabilna usluga, taj trošak ostaje, bez obzira na to kada ste otkazali - objašnjeno je.

Primer iz prakse:

Avio karta vrednosti 250€ je nerefundabilna. Putnik otkazuje putovanje 60 dana pre polaska.

Taj iznos agencija ne može da vrati, jer je trošak već nastao.

Agencija ne zadržava novac proizvoljno.

Može naplatiti samo troškove koji su stvarno nastali i koje može da dokumentuje.

- Program putovanja koji ste prihvatili pre potpisivanja ugovora pravno je obavezujući za obe strane, za Vas kao putnika sa jedne i za turističku agenciju, sa druge strane. Pre nego što potpišete ugovor, upoznajte se sa svim uslovima, uključujući uslove otkaza i eventualne troškove. Pročitajte program putovanja pažljivo i postavljajte pitanja ukoliko imate bilo kakve nejasnoće - navode iz Juta i dodaju:

- Zakon štiti i putnike i agencije, a ta zaštita funkcioniše samo kada obe strane jasno razumeju svoja prava i obaveze.