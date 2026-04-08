Bliži nam se Vaskrs, praznik koji okuplja porodice i donosi toplinu doma. Pripreme za ovaj veliki dan počinju Velikim petkom, kada domaćice, koristeći proverene metode, boje jaja. Među svim šarenim plodovima truda, jedno jaje zauzima posebno mesto – poznato kao čuvarkuća.
Više od ukrasa
Čuvarkuća nije samo ukras na stolu; ona nosi simboliku tihe molitve i nepokolebljive vere koja se prenosi generacijama. U domu ostaje tokom cele godine, simbolizujući zaštitu porodice i ognjišta. Njeno ime u srpskom jeziku dočarava upravo tu misiju – čuvanje doma od nesreće i zla.
Crvena boja – simbol života i vaskrsenja
U pravoslavnoj tradiciji, crvena boja je duboko simbolična i primarno označava vaskrsenje i pobedu života nad smrću. Prema narodnim predanjima, prva jaja su se sama obojila u crveno, postajući prvi simboli vaskršnje radosti.
Običaj nalaže da se prvo ofarbano jaje postavi pored kućne ikone ili na neko počasno mesto u kući, gde će boraviti narednih 365 dana. Time se osigurava da blagoslov i zaštita čuvarkuće ostanu prisutni tokom cele godine.
Šta uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom
Kada dođe vreme za novo farbanje, stara čuvarkuća nikada se ne baca u smeće. Tradicija je jasna: ono se odlaže na dostojanstven način, prizivajući napredak i blagostanje.
- Nekada se izdrobilo i položilo u prvu brazdu na njivi kako bi zemlja bila plodna i rod berićetan.
- Danas se najčešće zakopava u dvorištu, voćnjaku ili čak u saksiji sa cvećem.
- Alternativno, jaje se može spustiti u reku ili ostaviti pored njene obale, čime se simbolično nastavlja krug zaštite i blagoslova za domaćinstvo.
Čuvarkuća tako postaje mnogo više od običnog vaskršnjeg jaja – ona je mala, ali moćna čuvarica doma, tradicije i porodične sreće.
