Bliži nam se Vaskrs, praznik koji okuplja porodice i donosi toplinu doma. Pripreme za ovaj veliki dan počinju Velikim petkom, kada domaćice, koristeći proverene metode, boje jaja. Među svim šarenim plodovima truda, jedno jaje zauzima posebno mesto – poznato kao čuvarkuća.

Više od ukrasa

Čuvarkuća nije samo ukras na stolu; ona nosi simboliku tihe molitve i nepokolebljive vere koja se prenosi generacijama. U domu ostaje tokom cele godine, simbolizujući zaštitu porodice i ognjišta. Njeno ime u srpskom jeziku dočarava upravo tu misiju – čuvanje doma od nesreće i zla.

Crvena boja – simbol života i vaskrsenja

U pravoslavnoj tradiciji, crvena boja je duboko simbolična i primarno označava vaskrsenje i pobedu života nad smrću. Prema narodnim predanjima, prva jaja su se sama obojila u crveno, postajući prvi simboli vaskršnje radosti.

Običaj nalaže da se prvo ofarbano jaje postavi pored kućne ikone ili na neko počasno mesto u kući, gde će boraviti narednih 365 dana. Time se osigurava da blagoslov i zaštita čuvarkuće ostanu prisutni tokom cele godine.

Šta uraditi sa prošlogodišnjom čuvarkućom

Kada dođe vreme za novo farbanje, stara čuvarkuća nikada se ne baca u smeće. Tradicija je jasna: ono se odlaže na dostojanstven način, prizivajući napredak i blagostanje.

Nekada se izdrobilo i položilo u prvu brazdu na njivi kako bi zemlja bila plodna i rod berićetan.

Danas se najčešće zakopava u dvorištu, voćnjaku ili čak u saksiji sa cvećem.

Alternativno, jaje se može spustiti u reku ili ostaviti pored njene obale, čime se simbolično nastavlja krug zaštite i blagoslova za domaćinstvo.

Čuvarkuća tako postaje mnogo više od običnog vaskršnjeg jaja – ona je mala, ali moćna čuvarica doma, tradicije i porodične sreće.