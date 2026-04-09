Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je juče da se zbog pune primene EES sistema (Entry/Exit System), koja počinje od 10. aprila, mogu očekivati veće gužve tokom ovog vikenda na graničnim prelazima, a posebno sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.



Seničić je za Tanjug rekao da, iako Evropska komisija smatra da je ovaj sistem jako dobro rešenje, da je EES sistem u proteklih šest meseci delimične primene pokazao da neće ubrzati već da će usporiti prolazak na graničnim prelazima.

Dodao je da je glavni razlog uvođenja EES sistema upravo kontrola dužine boravka u prostoru šengena, koji sigurno neki ljudi zloupotrebljavaju.

- Taj sistem je od petka u primeni 24 sata na svim ulaznim tačkama zemalja šengena. To će prouzrokovati veće gužve nego što bi to trebalo da bude, iako smo ranijih godina u ovom periodu i tokom leta svi mi dugo čekali na svim graničnim prelazima. Tokom ovih praznika ne treba očekivati velike gužve na granici sa Grčkom iz Severne Makedonije jer nije letnja sezona - poručio je on.

Prema njegovim rečima, ovi novi propisi zahtevaju registraciju svaki put kada se ulazi u zemlje šengena i izlazi iz njih, a samo prilikom prve registracije se ostavljaju sva tri podatka: pasoš, otisak prstiju i slika.

Kada je reč o putnicima koji putuju avionom, Seničić je rekao da se na aerodromu ovaj sistem obavlja na samouslužnim tabletima na kojima je integrisana kamera i gde se proces vodi preko računara.

Dodao je da iako na aerodromima ovaj proces ide malo brže, zna da bude i velikih zagušenja kada stigne nekoliko aviona u isto vreme jer se EES sistem odnosi na 59 zemalja.

Istakao je da je Evropska komisija nedavno prihvatila sugestije velikih turističkih zemalja da će ovaj sistem predstavljati problem u toku letnje sezone i zbog toga dozvolila svim državama članicama da u određenim momentima kada su velike gužve na graničnim prelazima mogu ovaj proces da odlože na neko vreme dok se gužve ne raziđu.

- Putnici koji putuju svojim kolima trebalo bi da obrate pažnju na granične prelaze koji su manji i gde ima manje gužve, i da se usmeravaju na njih. Oni koji putuju autobusom, nadamo se da će imati dovoljno strpljenja i da će biti otvoreno više traka za prelazak autobusa na granicama - rekao je Seničić.

