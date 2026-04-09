Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra načine za kažnjavanje pojedinih zemalja članica NATO-a za koje veruje da nisu bile od pomoći Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana, preneo je Volstrit džornal (WSJ) u sredu pozivajući se na neimenovanog člana administracije.

Izvor lista je rekao da neke od mera koje se razmatraju uključuju i premeštanje američkih trupa iz tih zemalja u zemlje članice Alijanse koje su više podržavale američke vojne akcije na Bliskom istoku, Ranije u sredu portparolka Bele kuće Kerolajn Livit najavila je da će Tramp sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razgovarati o mogućnosti da SAD napuste Alijansu.

Prema njenim rečima, njih dvojica već su razgovarali "iskreno i otvoreno" ranije u sredu, kao i da je Tramp navodno rekao da je "NATO testiran, i da nije prošao (test)".

"Pali su na testu jer su nam okrenuli leđa", rekla je ona. Tramp je prethodno izjavio da je veoma razočaran NATO-om u vezi sa sukobom sa Iranom, navodeći da je tekući rat ostavio trag na Alijansi "koji nikada neće da nestane".

Tramp je na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da će predstavnici članica NATO-a doći kod njega u sredu i da sada žele da pruže pomoć u sukobu sa Iranom. On je izneo tvrdnju da su članice NATO želele da se uzdrže od pomoći dok Sjedinjene Američke Države ne pobede u ratu protiv Irana.

