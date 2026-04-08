Pojedini trgovci širom Beograda suočavaju se sa sve učestalijim nepravilnostima prilikom kupovine i merenja voća i povrća u većim marketima, na koje, kako tvrde, utiču neodgovorni i bahati pojedinci među kupcima.

Prema njihovim rečima, zabeleženi su slučajevi u kojima kupci najpre izmere robu, a zatim u kese naknadno dodaju još proizvoda, čime direktno oštećuju trgovce.

Ovakva praksa, kako navode zaposleni u jednom beogradskom marketu, potvrđena je i u razgovoru za "Kurir", zbog čega su bili primorani da dodatno pojačaju mere opreza.

- U više navrata smo primetili da pojedini kupci, recimo, u kesu stavljaju limun, izmere, zalepe nalepnicu, a onda se vrate i dodaju još jedan ili dva u kesu. To je na neki način krađa i zato smo rešili da stanemo da put bahatim kupcima koji koriste gužve za ovako nešto - kaže radnica u jednom voždovačkom marketu.

Mnogi građani ostali su zatečeni ovim saznanjem, ne verujući da se pojedinci služe ovakvim načinima kako bi prošli jeftinije, piše beogradski medij.

Kako bi stali na put zloupotrebama, trgovci su počeli da uvode različite metode kontrole. U nekim radnjama zaposleni sada lično mere voće i povrće umesto kupaca, dok u drugima radnici nadgledaju proces merenja.

Pored toga, na digitalnim vagama pojavila su se i jasna upozorenja za kupce. Jedno od njih glasi:

- Molimo vas da posle merenja ne dodajete voće i povrće u kesu. Kamere su uključene i ne želimo neprijatnosti.

Trgovci ističu da im ovakve mere nisu bile prvi izbor, ali da su postale neophodne kako bi se sprečile zloupotrebe i zaštitilo poslovanje. Istovremeno apeluju na kupce da se pridržavaju pravila i pokažu osnovnu odgovornost prilikom kupovine.

