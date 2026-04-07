Sa tržišta Srbije povlače se plastične ljuljaške brenda MEGA PLAST zbog bezbednosnog propusta koji može dovesti do povreda dece, objavila je Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NEPRO).

-Plastična ljuljaška MEGA PLAST model ID 0518 - Ljuljaška, ID 1348 - Ljuljaška II i ID 1532 Ljuljaška IV, sa kanapom podesive visine 28cmx32cmx32cm za uzrast 3-6 godine, 44cmx36cmx32cm za uzrast 1-3 godine i 37cmx35cmx33cm za uzrast 1-3 godine. Obuhvaćeni proizvodi su proizvedeni u septembru 2025. godine - navodi se u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Kako se navodi, na obuhvaćenim proizvodima je uočen problem u proizvodnji.

-Čvorovi na kanapu ljuljaške nisu dovoljno obezbeđeni od odvezivanja, tako da postoji verovatnoća da se u upotrebi odvežu, i na taj način izazovu pad deteta sa ljuljaške i povrede - navodi se.

Zbog identifikovanog rizika naložene su sledeće mere:

povlačenje proizvoda sa tržišta

opoziv proizvoda od potrošača

Roditeljima se savetuje da odmah prestanu sa korišćenjem ovih ljuljaški i da se obrate prodavcu ili distributeru radi povraćaja ili zamene proizvoda.