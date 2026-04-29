Reč je o električnom biciklu FOREVER model Black 1940, sa litijumskom baterijom, oznakom D-022, 36V, nosivosti 18kg, objavljeno je na sajtu NEPRO. Kako se navodi, postoji rizik od požara.

- Na obuhvaćenim proizvodima ne postoji dovoljan sistem zaštite baterije koji bi sprečio termičko pregrejavanje baterije. Ako se proizvod puni i ostavi bez nadzora preko noći, može doći do eksplozije baterije i izbijanja požara - piše na sajtu MUST u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

Dodaje se i da se proizvoda povlači sa tržišta i od potrošača radi uništenja.

Proizvođač spronog modela bicikla je "VLN International Limited", Y/WU/CN Kina, a uvoznik je "SAI KANG" DOO, Pančevo, Svetozara Šemića bb, lokal G2.3.

