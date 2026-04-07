Ova dvodnevna manifestacija namenjena je najmlađim sugrađanima i njihovim porodicama, s ciljem negovanja prazničnog duha i zajedništva kroz bogat kulturno-zabavni program.

Posetioce očekuju brojni sadržaji, uključujući predstave za decu, kreativne radionice i animacije. Prvog dana biće organizovano i takmičenje osnovnih škola sa teritorije opštine Savski venac.

Poseban deo programa čine takmičenja za decu: u subotu, 11. aprila, biće izabrano najlepše oslikano vaskršnje jaje, dok će se u nedelju, na Vaskrs, birati najjače vaskršnje jaje. Pozivamo sve mališane da ponesu svoja vaskršnja jaja i učestvuju u ovim veselim nadmetanjima.

Za najuspešnije učesnike obezbeđene su vredne nagrade: za prvo mesto električni skejtbord, za drugo dečji bicikl, a za treće trotinet.

Ulaz na manifestaciju je slobodan, a svi zainteresovani su dobrodošli.