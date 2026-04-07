Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.30 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila na izlaz čekaju šest sati. Na graničnom prelazu Horgoš teretna vozila čekaju pet sati na izlaz, na Kelebiji četiri sata, na Bezdanu tri sata, a na prelazu Bačka Palanka dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, Bajmok - Bačalmaš i Rastina - Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi - Ašothalom radno vreme od 10 do 12 aprila biće od 00 do 24 časa, a od 17 do 19. aprila od 7 do 22 časa. Granični prelaz Bajmok - Bačalmaš radiće 10 i 11 aprila od 07 do 24 časa, a 12 aprila od 6 do 21 čas. Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12 aprila biti od 6 do 21 čas. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.