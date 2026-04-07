Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se na lečenju u gradu Kom i, prema obaveštajnoj proceni zasnovanoj na američkim i izraelskim podacima, "nije sposoban da vodi zemlju", navodi se u diplomatskom memorandumu koji su saveznici u Zalivu podelili međusobno, a u koji je uvid imao "Tajms".

U dokumentu je navedeno da je Hamnei bez svesti i da se nalazi u teškom medicinskom stanju nakon vazdušnog napada u kojem je poginuo njegov otac, dugogodišnji iranski vrhovni vođa Ali Hamnei. Prema memorandumu, mlađi Hamnei se leči u Komu, jednom od najvažnijih verskih centara šiitskog islama u Iranu, i nije uključen u donošenje odluka u državnom vrhu.

U istom dokumentu navodi se i da se telo Alija Hamneija priprema za sahranu, dok su obaveštajne službe uočile pripreme za izgradnju velikog mauzoleja u Komu sa više grobnica, što bi moglo da ukaže na plan da i drugi članovi porodice budu sahranjeni na istom mestu.

Rat između Irana, Amerike i Izraela ušao je u 39. dan.

Rok koji je predsednik SAD Donald Tramp dao Iranu da prihvati pregovore danas zvanično ističe i ceo svet čeka da čuje odluku Teherana.

Tramp je izjavio da će "izbrisati Iran sa mape" ako ne prihvate pregovore, dok su iz Teherana poručili da pripremaju akciju "Veliki udar" nakon ubistva njihovog šefa obaveštajne službe, general-majora Madžida Hademija. Istek roka za pregovore čeka i Izrael, koji se sprema da napadne u slučaju da Iran odbije Trampov predlog.