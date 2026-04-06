U Srbiji se u jutarnjim satima na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje mestimičan slab prizemni mraz, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti toplo i pretežno sunčano. Na severu će biti umerene oblačnosti, koja će se kasnije pojačavati, ali bez padavina. Vetar će uglavnom biti slab do umeren, povremeno jači na istoku. Jutarnje temperature kretaće se od 2 do 10 stepeni, dok će dnevne dostići između 21 i 25.

U narednim danima zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali uz postepeno zahlađenje. Slaba i kratkotrajna kiša moguća je uglavnom u planinskim krajevima, dok se za subotu najavljuje izraženije naoblačenje sa padavinama.

Po danima, početak nedelje donosi toplo vreme sa smenom oblaka i sunca, uz retku pojavu kiše u višim predelima i pojačan vetar u istočnoj Srbiji. Sredinom nedelje temperature će početi da opadaju, uz i dalje promenljivo oblačno vreme i povremeno jači severozapadni vetar. Slične prilike očekuju se i u četvrtak, sa još nižim jutarnjim temperaturama.

Za period oko Vaskrsa, od 10. do 14. aprila, prognozira se pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom i daljim padom temperature.

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje i ozbiljnije zahlađenje za naredni vikend, kada bi maksimalne temperature mogle da se kreću između 1 i 9 stepeni. Postoji mogućnost da se granica snega spusti na oko 600 metara nadmorske visine, uz jak severozapadni vetar i buru na Jadranu. Nakon prolaska ciklona oko 13. aprila, hladnije vreme bi se moglo zadržati sve do oko 20. aprila.

