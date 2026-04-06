Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju tri sata na izlaz, a na Šidu dva sata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima: Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće: - od 2. 4. 2026. g do 6. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa; - od 10. 4. 2026. g do 12. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa; - od 17. 4. 2026. g do 19. 4. 2026. g, od 7 do 22 časa. Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće: - od 10. 4. 2026. g do 11. 4. 2026. g, od 7 do 24 časa; - 12. 4. 2026. g, od 6 do 21 čas. Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026. godine biti od 6 do 21 čas.

Navedeni granični prelazi uspostavlјeni su za odvijanje putničkog saobraćaja. Što se tiče graničnog prelaza Horgoš II, u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2 radi od 5.00 do 23.00 časa.