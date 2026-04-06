Tokom 14. dana NATO bombardovanje SR Jugoslavije, 6. aprila 1999. godine, napadi su nastavljeni širom Srbije i Crne Gore, a na meti su se našli mostovi, naseljena mesta, infrastruktura i civilni objekti.

Oko 3 sata ujutru bombardovan je i poslednji most preko Dunava u Novom Sadu. Iako nije potpuno srušen, bio je teško oštećen, pa su preko njega mogli da prelaze samo pešaci i vozila hitnih službi.

Istog dana, oko 11 časova, Vranje je pogođeno sa pet projektila. Oštećeni su pekara i gradska bolnica, dok je jedan projektil pao južno od grada. Nekoliko sati kasnije, oko 12:30, ponovo je bombardovan aerodrom Slatina, a na udaru se našlo i selo Vitanovac.

Napadi su zabeleženi i u centralnoj Srbiji, gde je u Jahliji pogođena pruga na relaciji Kragujevac–Kraljevo, pri čemu je oštećena električna infrastruktura. Bombardovan je i most na reci Toplici koji povezuje Niš i Prištinu.

U Lozni su gađane kuće, železnički most i jedan motel, ali prema dostupnim podacima nije bilo ljudskih žrtava. U Pančevu je jedna bomba pala u njivu.

U Prizrenu je bombardovano stambeno naselje, gde je veliki broj kuća porušen, a pogođen je i deo sistema za snabdevanje grada pijaćom vodom.

Napadi nisu zaobišli ni jug Srbije – u Surdulici je projektilima pogođena osnovna škola, dok su u Čačku bombardovane kuće i dečji vrtić.

U večernjim satima, oko 20:35, bombardovana je hemijska industrija „Milan Blagojević“ u Lučanima, dok je u Crnoj Gori oko 23:15 na meti bio aerodrom Golubovci.