Suze i bol! Sveštenik Nenad Mitrić (33) iz Sremske Mitrovice i popadija Nedeljka (32) koji su poginuli kod Dervente, a njihovo troje dece ostali siročići, sahranjeni su juče na groblju u Liješću u Republici Srpskoj!

Kako smo ranije pisali, supružnici su poginuli u četvrtak uveče, 2. aprila, na magistralnom putu Derventa - Brod, u Novom Selu, kada se njihov automobil sudario s kamionom. Sa njima je bilo i njihovo troje maloletne dece koji su odvezeni na lečenje. Nažalost, sveštenik i popadija su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta, dok su deca prevezena hitno u bolnice u Zagreb i Slavonski brod.

Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka sahranjeni su juče oko 14 sati na mesnom groblju u Liješću u Republici Srpskoj. Najpre je oko 9 sati u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezini služena Sveta liturgija u čast nastradalih, a zatim je oko 12 sati služeno opelo za pokoj duše Nenada i Nedeljke.

Na licu mesta okupio se veliki broj Nenadovih kolega, rođaka i porodičnih prijatelja kako bi se poslednji put oprostili od nastradalih supružnika.

Plač i jecaji parali su nebo iznad groblja u Liješću, a dok su spuštana tela sveštenika i popadije, članovi njihovih porodica jaukali su od bola.

- Osvanuo je tužan i težak dan. Opraštamo se od izuzetnog sveštenika, dragog prijatelja i gosta naše parohije protonamesnika Nenada Mitrića i njegove supruge popadije Nede. Sa svetima upokoj Hriste duše slugu tvojih, gdje nema bola, žalosti ni uzdaha nego gdje je život beskonačni. Oče Nenade, hvala ti za svaku molitvu, lijepu riječ i ljubav koju si dijelio sa nama - istakli su iz osinjske parohije kod Dervente.

- Neka im gospod podari raj nebeski, a porodici snage i utehe - prokomentarisali su okupljeni.

Inače, juče su Opštine Brod i Derventa proglasile Dan žalosti, a sve zastave na najvažnijim institucijama bile su na pola koplja.

Načelnik opštine Bosanski Brod, Milan Zečević, saopštio je juče za lokalne medije da su sva tri deteta tragično stradalog sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke trenutno u stabilnom zdravstvenom stanju, ali da su i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom.

Zečević je istakao da je u stalnoj komunikaciji sa direktorom bolnice u Slavonskom Brodu i da su, prema poslednjim informacijama, dvoje dece smešteno u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je najstarije dete, koje je zadobilo najteže povrede, prebačeno u Zagreb gde prima najbolju moguću medicinsku negu.

Inače, nakon ove nesreće pokrenuo se niz apela pomoći za decu nastradalih roditelja, a pomoć stiže sa svih strana sveta. Košarkaš Jusuf Nurkić uplatio je 5.000 dolara, sveštenik Bojan Banović iz Amerike pokrenuo je humanitarnu akciju u kojoj je prikupljeno gotovo 400.000 KM, privrednik Milanko Balešević iz Dervente donirao je svoj prvi stan u okviru akcije „3 stana za 3 dece“, dok su preostala dva stana donirali Milorad Dodik i predsednik NO Olimpijskog centra „Jahorina“ Nedeljko Elek. Takođe na brojnim stranicama prikupljaju se novac i donacije zbog nastradale porodice. Akcija skupljanja novčane pomoći za troje male dece pokrenuta je u petak na humanitarnom sajtu Gofundme, a iza nje stoji pravoslavni sveštenik iz Nešvila u Tenesiju, Bojan Banović.

BONUS VIDEO