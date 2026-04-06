Ovan

Posao: Zanimljivu kombinaciju na nebu čine uticaji u vašem polju karijere i platnog prometa, što može doprineti stabilizaciji finansija. Povećava se obim posla i priliv novca. Vaša poslovna scena poprima pozitivnu atmosferu i iziskuje da slušate intuiciju.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom biće prožet uzajamnim razumevanjem i podrškom i to uprkos povremenim razlikama u stavovima što se tiče nekih zajedničkih ciljeva. Slobodne Ovnove očekuje avantura s fatalno privlačnom osobom.

Zdravlje: Poteškoće sa kilogramima, nagomilali ste ih, a sada ih teško skidate.

Bik

Posao: Povoljni aspekti unose pozitivnu energiju u vašu poslovnu komunikaciju, pa će se vaši odnosi sa saradnicima u velikoj meri popraviti i stabilizovati. Uspeh vas očekuje ako se bavite trgovinom, finansijama, građevinom i nekretninama. Dobar finansijski period.

Ljubav: Vaši stavovi su veoma različiti, pa su moguće razmirice između vas i partnera. Jednostavno na različit način sagledavate stvari i situacija zahteva prilagođavanje. Slobodne Bikove očekuje sudbinsko poznanstvo na nekom putovanju.

Zdravlje: Osetljivost grla, izbacite gazirana, hladna pića.

Blizanci

Posao: Osetićete stabilizaciju na poslovnom planu zahvaljujući pozitivnim aspektima. Vaši odnosi s nadređenima krenuće uzlaznom putanjom. Uspeh i povišica mogu biti indirektne posledice reorganizacije.

Ljubav: Vaš odnos s partnerom dobija na dinamici, a upravo ćete biti vi ona strana koja pokreće zbivanja. Bogatiji društveni život, više izlazaka uneće onaj element u vezu za koji ste osećali da nedostaje. Slobodne Blizance očekuje strastvena avantura sa osobom koju poznaju s posla.

Zdravlje: Više odmarajte. U zadnje vreme ste se mnogo forsirali, što dovodi do premorenosti.

Rak

Posao: U ovom periodu vašim poljem saradnje dominiraće planete u povoljnim aspektima, pa može doći do poboljšanja odnosa s nadređenima i kolegama. Sada možete da povučete suštinske poslovne poteze budući da sveobuhvatno sagledavate celokupnu situaciju. Moguće je potpisivanje ugovora saradnji.

Ljubav: Slobodni Rakovi ulaze u period kada mogu da upoznaju partnera s kojim je moguća ozbiljna veza. Umesto kvantiteta, kvalitet! Rakovi koji su u vezi ili u braku mogu zajedno s partnerom rešiti jedan dugotrajan problem.

Zdravlje: Osetljivost stomaka, povedite računa o kvalitetu namirnica.

Lav

Posao: Povoljan aspekt doprinosi tome da uspostavite bolju saradnju sa saradnicima i uspostavite bolju organizaciju. To vam na sastancima donosi jaču sugestivnost, pa ćete s lakoćom izboriti uslove poslovanja koji vam više odgovaraju. Očekuje vas i iznenadno poslovno putovanje.

Ljubav: Današnji dan donosi harmoniju u vaš odnos s partnerom. Uspeh možete postići u ostvarenju zajedničkog cilja. Više vremena ćete provoditi zajedno, pa će se to osetiti na najbolji način kroz zbližavanje.

Zdravlje: Problemi sa nervozom, napetošću. Budite odmereniji i opušteniji.

Devica

Posao: Povoljni aspekti donose vam savršenu organizaciju i odličan radni plan zahvaljujući kojem ćete napredovati metodično u ovom periodu. Važno je da se u ovom periodu skoncentrišete na prioritete i uradite, pre svega, ono što je najvažnije.

Ljubav: Ovo je povoljan period za novi početak, jer vam planete pružaju priliku da upoznate novu osobu s kojom ćete kasnije moći da ostvarite ozbiljnu vezu. Oni koji su u vezi će zajedno s partnerom rešiti problem koji postoji u porodici. Atmosfera uzajamne podrške.

Zdravlje: Stomačne tegobe. Problemi sa varenjem, bolovi u želucu, moguć je gastritis.

Vaga

Posao: Povoljan aspekt donosi vam bolje odnose s nadređenima i organizaciju poslovanja. Očekuje vas podrška neke uticajne osobe, pa ukoliko imate u planu da nešto bitno promenite, sada ćete za vas i pozitivna energija planeta u tome podržati.

Ljubav: Slobodne Vage mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja, ali ta veza može biti zasnovana na fizičkoj privlačnosti. Vage koje su u vezi prolaze kroz turbulentan period u vezi sa partnerom i ne znaju u kom pravcu će krenuti ta veza.

Zdravlje: Proverite očni pritisak, posetite oftalmologa.

Škorpija

Posao: Pozitivni aspekti odraziće se na vaše poslovanje boljom kontrolom nad okolnostima i većom sugestivnošću u pregovorima s poslovnim saradnicima. Ključ uspeha sastojaće se u poštovanju prioriteta. Uspeh vas očekuje u kreativnim zanimanjima.

Ljubav: Prisutna je pozitivna atmosfera između vas i partnera, ali ipak povremeno može dolaziti do ljubomornih scena između vas. U tom smislu, može biti čas ljubav, čas svađa. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju zanimljivu osobu na poslu.

Zdravlje: Prehlada, lakša upala pluća, prati ga uporan kašalj. Obavezna je kontrola.

Strelac

Posao: Pozitivan aspekt može da vam donese ličnu reorganizaciju i transformaciju načina na koji poslujete. U svakom slučaju, to vam može doneti uspeh kroz inovativne metode rada. Takođe, može doći do raskida stare i uspostavljanja nove saradnje.

Ljubav: Očekujte stvaranje pozitivne klime na ljubavnoj sceni i doprinose rešenju problema onima koji su u vezi, kao i dodatno zbližavanje. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu na nekom putovanju i započeti novo poglavlje.

Zdravlje: Bolovi u kolenima, zglobovima. Ortoped vam može dati pravi savet.

Jarac

Posao: Povoljni aspekti mogu da utiču na poboljšanje vaše komunikacije sa saradnicima na poslu. Konstruktivni dogovori i sklapanje sporazuma na duge staze. Ukoliko ste nezaposleni, možete dobiti podršku veoma uspešne i uticajne osobe.

Ljubav: Tokom ovog perioda dolazi do poboljšanja u kvalitetu vaše veze s partnerom. To može rezultirati većim zbližavanjem između vas. Atmosfera uzajamne podrške i ljubavi. Slobodnim Jarčevima predstoji zanimljivo poznanstvo preko prijatelja.

Zdravlje: Reumatske tegobe, prisutne su već duže vreme. Konsultujte se sa lekarom radi odgovarajuće terapije.

Vodolija

Posao: Negativni aspekti dovode vas u poziciju da se čuvate nekih manipulativnih kolega i saradnika. Možda ćete u ovom periodu rešiti da okončate neku staru saradnju i započnete novu. Ključ uspeha u ovom periodu sastoji se u diplomatiji i balansiranju obaveza.

Ljubav: Ovaj period može obeležiti dodatno zbližavanje s partnerom i uspeh u ostvarenju zajedničkog cilja. Između vas će postojati uzajamna podrška i volja da prevaziđete ranije neslaganje. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na putovanjima.

Zdravlje: Problem sa kičmom.

Ribe

Posao: Uspeh vas očekuje ako imate svoju firmu i ako se bavite kreativnim zanimanjima i dizajnom. Neko od vaših saradnika može u jednom momentu predstavljati problem i blokirati vaše napore, ali ćete pronaći kompromisno rešenje. Ispoljite diplomatski stav i na taj način ćete prevazići različite stavove.

Ljubav: Slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će im se svideti na prvi pogled, ali će naknadno u njoj prepoznati svoju srodnu dušu, pa se to može pretvoriti u nešto ozbiljnije. Ribe koje su u vezi prolaze kroz harmoničan period.

Zdravlje: Pad imuniteta.