Međunarodna logistička kompanija JUSDA Europe zvanično je započela svoje aktivnosti u Srbiji, otvarajući novi regionalni centar u Zrenjaninu, iz kojeg planira da opslužuje čitav region jugoistočne Evrope. Na ovaj način, Srbija nastavlja da učvršćuje svoju poziciju kao ključna logistička kapija između Evrope i svetskih tržišta. Ulazak kompanije na srpsko tržište obeležen je sastankom između Petr Škode, generalnog direktora JUSDA Europe, i Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije, u Beogradu. Glavna tema razgovora bila je rastuća uloga Srbije kao strateškog čvorišta za industriju i logistiku, kao i mogućnosti daljeg zajedničkog razvoja u lancu snabdevanja.

Novoosnovano preduzeće, JUSDA SEE, sa sedištem u Zrenjaninu, već je počelo sa radom i kroz moderni logistički centar koji nudi skladištenje, transport i sveobuhvatna rešenja za kompletan lanac snabdevanja. Kompanija odgovara na sve veću potražnju za nearshoring-om, bržom dostavom i otpornijom logistikom širom Evrope. „Srbija predstavlja stratešku tačku za naš dalji rast u Evropi. Zahvaljujući našoj novoj bazi u Zrenjaninu, možemo našim klijentima ponuditi brže i fleksibilnije usluge, istovremeno podržavajući razvoj efikasnih lanaca snabdevanja u regionu,“ izjavio je Škoda.

Predsednik Čadež pozdravio je dolazak JUSDA-e na srpsko tržište i izrazio snažnu podršku Privredne komore Srbije budućem razvoju i aktivnostima kompanije u zemlji. Prema njegovim rečima, prisustvo JUSDA-e pozitivno će uticati na poslovni ambijent u Srbiji i jačanje industrije u gotovo svim segmentima – od automobilske i hemijske do prehrambene, posebno u transportu voća i povrća. Ulazak JUSDA Europe snažan je signal da Srbija postaje ne samo regionalni logistički centar, već i važno čvorište koje povezuje Evropu sa drugim tržištima. Srbija razvija infrastrukturu i logističke kapacitete kako bi privukla nove međunarodne tokove robe i postala ključna tačka za distribuciju u regionu i šire. Projekti ovakvog tipa jačaju veze Srbije sa međunarodnim tržištima, naglasio je Čadež.

On je posebno istakao značaj jačanja saobraćajne infrastrukture, sa fokusom na železnički sektor, kako bi Srbija mogla da odgovori na rastuće potrebe logističkih tokova.

Kao logistički partner iz Foxconn ekosistema, JUSDA pruža rešenja za širok spektar industrija, uključujući tehnologiju, automobilsku industriju, maloprodaju i proizvodnju.

Otvaranje centra u Zrenjaninu predstavlja još jedan korak u razvoju regionalne infrastrukture i potvrđuje trend približavanja proizvodnje i logistike evropskim tržištima. Srbija se sve više pozicionira kao ključna tačka za međunarodnu trgovinu i industriju u jugoistočnoj Evropi.