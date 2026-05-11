„Program Balkanske akademije za pregovaranje realizovaće se u dva dela, prvi deo traje 27. i 28. maja, a drugi deo biće u septembru, takođe u Privrednoj komori Srbije u Beogradu“, navodi Kovačević i podseća da su prva i druga akademija organizovane krajem januara i marta u PKS.

Ova obuka, kaže, namenjena je svim donosiocima odluka, odnosno onima koji učestvuju u tom procesu, direktorima, menadžerima, preduzetnicima, javnim službenicima ili profesionalcima uključenim u proces donošenja odluka.

“To znači da će im obuka pomoći da razviju ili unaprede svoje pregovaračke veštine, da donose odluke pod pritiskom, a takođe omogućiće im i da ovladaju konkretnim alatima i tehnikama, s obzirom na to da je trening zapravo praktično orijentisan i fokusiran na rešavanje studija slučajeva“, objašnjava Kovačević i dodaje da svaki polaznik obuke stiče mogućnost da bude član Evropske mreže pregovarača.

Predavači na Balkanskoj akademiji pregovaranja su, dodaje, međunarodno priznati eksperti pod vođstvom Frančeska Markija (Francesco Marchi), koji je specijalizovan za teške pregovore, rešavanje konflikata i stratešku fasilitaciju.

Kovačević je pozvala sve zainteresovane za pohađanje Balkanske akademije pregovaranja da se prijave na mejl: edukacija@pks.rs, dok je broj mesta za učešće na ovoj radionici ograničen.

Obuka se, inače, realizuje u 6 modula i traje 21 sat, a radni jezik je engleski. Program je zasnovan na inovativnoj metodologiji Highly Reliable Negotiation Framework (HRNF) i usmeren je na razvoj veština za vođenje složenih i međunarodnih pregovora, donošenje odluka u uslovima neizvesnosti, kao i primenu konkretnih alata koji imaju neposrednu vrednost u praksi. Polaznici će imati priliku da se povežu sa regionalnom i evropskom profesionalnom zajednicom, uključujući Evropsko udruženje za pregovore (ENEA).