Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područja uz tok reke Save, gde se u narednim danima očekuje značajan rast vodostaja. Do porasta dolazi zbog obilnih padavina i topljenja snega u gornjem delu sliva, pa će nadležne službe morati da budu u punoj pripravnosti.

Iako su poslednjih dana u porastu bili vodostaji Kolubare i Jadra, najveći skok očekuje se na Savi kod Šapca.

Već sutra, 31. marta 2026. godine, vodostaj kod Šapca mogao bi da pređe granicu redovne odbrane od poplava. Rast nivoa vode očekuje se i na ostalim delovima Save, kako uzvodno, tako i nizvodno, ali se za sada ne prognozira dostizanje nivoa vanredne odbrane.

Redovna odbrana od poplava podrazumeva stalno praćenje i kontrolu nasipa i zaštitnih objekata. Službe „Srbijavoda“ su u pripravnosti, dok se građanima u priobalnim područjima savetuje da redovno prate zvanična obaveštenja, uklone mehanizaciju i druge predmete iz blizine reke, kao i da obezbede čamce i splavove.

Prema prognozi RHMZ, u utorak će u većem delu Srbije biti oblačno i hladnije vreme, uz povremene slabe padavine. U nižim predelima očekuje se slaba ili sipeća kiša, dok će u brdsko-planinskim krajevima padati slab sneg.

Kratkotrajni sunčani intervali mogući su u prepodnevnim satima u Vojvodini, dok se posle podne razvedravanje očekuje na jugu i jugoistoku zemlje.

Duvaće slab do umeren vetar, a u istočnoj Srbiji i planinskim predelima povremeno i jak, severnog pravca. Minimalna temperatura biće od 2 do 6 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići od 7 stepeni na severozapadu do oko 13 stepeni u Timočkoj Krajini.

U Beogradu će takođe biti pretežno oblačno i hladno, uz uglavnom suvo vreme, dok je povremeno moguća slaba kiša u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, sa jutarnjom temperaturom oko 3 i najvišom dnevnom oko 8 stepeni.

U nastavku sedmice, do 7. aprila, u sredu se na severu Srbije i u Timočkoj Krajini očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti oblačnije uz tek ponegde slabu kišu. Jače naoblačenje sa padavinama, a na planinama i snegom, stiže uveče na jug zemlje.

Tokom četvrtka, ova zona padavina proširiće se na sve predele južno od Save i Dunava, donoseći od 15 do 35 milimetara kiše za 24 sata. U Vojvodini će padavine biti znatno slabije, a ponegde će i izostati.

U petak se očekuje oblačno vreme u celoj zemlji, sa povremenom kišom slabog do umerenog intenziteta, dok će na planinama padati sneg. U subotu se prognozira prestanak padavina, osim na jugu i istoku Srbije.

Od nedelje, 5. aprila, i početkom naredne sedmice očekuje se stabilnije vreme – pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature.