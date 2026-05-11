Očekuju se i jak vetar i kratkotrajna pojava grada s tendencijom premeštanja ka Banatu, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Tokom poslepodneva kiša i lokalni pljuskovi, ponegde sa grmljavinom, očekuju se i na području zapadne Srbije, Beograda i centralne Srbije sa tendencijom premeštanja ka Pomoravlju.

Kako navodi RHMZ, jaki konvektivni razvoji koji uslovljavaju pljuskove sa grmljavinom, ponegde i pojavu grada, a koji su zahvatili Posavinu, Srem i Bačku proširiće se i na Banat.

Takođe, tokom poslepodneva kiša i lokalni pljuskovi ponegde sa grmljavinom očekuju se i na području zapadne Srbije, Beograda i centralne Srbije sa tendencijom premeštanja ka Pomoravlju.

Sutra pljuskovi sa grmljavinom

U utorak promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni.

Kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km/h, ponegde i do 120 km/h. Jutarnja temperatura od 11 do 17 °C, a najviša dnevna od 19 na severozapadu do 26 °C na jugoistoku zemlje.

Od srede svežije

Narednih dana jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak. Tokom dana promenljivo oblačno, u sredu i četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

"Ne izlazite napolje tokkom nevremena"

Podsetimo, Štab za vanredne situacije grada Loznice upozorio je građane da se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak 11. i utorak 12. maja očekuju nestabilne vremenske prilike praćene pljuskovima, grmljavinom, lokalno obilnijom kišom, gradom i jakim udarima vetra.

Za utorak, 12. maj, narandžasti meteoalarm proglašen je i za područje Zapadne Srbije, dodaju. Ovde se očekuje jako nevreme.

"U zonama intenzivnih padavina mogući su problemi sa atmosferskom kanalizacijom, otežano odvijanje saobraćaja, kao i oštećenja na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Postoji i povećan rizik od udara groma, prekida u snabdevanju električnom energijom i pada grana i stabala usled jakog vetra", navodi se u saopštenju Štaba za vanredne situacije.

Iz Štaba apeluju na građane da budu oprezni, da izbegavaju boravak na otvorenom tokom nevremena, kao i parkiranje vozila ispod drveća i nestabilnih objekata.

"Nadležne službe prate situaciju i spremne su da reaguju u skladu sa razvojem vremenskih prilika", navodi se.