Na događaju održanom u Beogradu, predstavljen je Heineken® Studio – eksperimentalna platforma brenda, osmišljena sa ciljem da dodatno osnaži inovativni duh istog, ali i otvori neke nove prilike za inspiraciju, povezivanje i druženje, kroz stvaranje trenutaka za pamćenje.

Foam Infusion je prva inovacija u okviru ovog koncepta u našoj zemlji, koja spaja tehnologiju i više od 150 godina dugu ekspertizu jednog od globalnih pivskih lidera. U pitanju je jedinstveni mehanizam koji omogućava da se pena prepoznatljivog Heineken® piva obogati različitim, pažljivo biranim ukusima Espresso foam-a i Bloody orange-a. Ona se postepeno stapa sa pivom, donoseći drugačiju perspektivu poznatog klasika, kao i same konzumacije.

Darko Milovanović, direktor marketinga kompanije HEINEKEN Srbija, istakao je da je Heineken® Studio prirodan sled u segmentu posvećenosti brenda inovacijama i stvaranju novih, relevantnih iskustava za potrošače.

„Heineken® teži da uvek ide korak dalje, i kontinuirano prati novonastale potrebe naših potrošača. Zato smo, kroz Heineken® Studio, ovog puta želeli da im pružimo drugačije iskustvo uživanja u omiljenom pivu, i prepoznatljivom kvalitetu na koji su navikli. Spojili smo znanje i veštine naših najboljih tehnologa u oblasti pivarstva i inovacija, i kreirali prostor gde mogu da testiraju raznolike ukuse i rituale ispijanja piva. Na taj način, nastavljamo da povezujemo vrednosti našeg brenda sa kreativnošću, aktuelnim trendovima, i tokovima modernog životnog stila“.

Jelena Uzelac, menadžerka grupe premium brendova u kompaniji HEINEKEN Srbija, dodala je da je cilj bio da inovacije budu dostupne potrošačima u Srbiji.

„Ovim konceptom želeli smo da inovacije približimo našim potrošačima – da ne moraju da idu do Amsterdama kako bi ih probali, već da to iskustvo dožive kod nas u Srbiji.”

Događaj u Beogradu okupio preko 400 zvanica, koji su među prvima imali priliku da se upoznaju sa Heineken® Studio novitetima. Pored predstavnika medija, partnera i saradnika kompanije, istom su prisustvovali i glumci Matea Milosavljević, Pavle Mensur i Slaven Došlo, kao i poznata lica sa društvenih mreža, Veselin Vladimir Zvekić i DJ Igor Šćepanović (Šćepa).

Nakon premijernog predstavljanja, Heineken® Studio će biti dostupan u Beogradu i ostalim gradovima na popularnim žurkama i festivalima kao i u određenim lokalima. Sve detaljne informacije o tačnim i planiranim lokacijama, biće blagovremeno objavljene na zvaničnoj Instagram stranici @heinekenrs.