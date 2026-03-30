Majk Blek je biznismen koji je zamenio je svoj luksuzni život spavanjem na klupama u parku u okviru društvenog eksperimenta.

U sklopu projekta, ispraznio je svoj bankovni račun, odrekao se automobila i napustio svoj dom.

On je želeo da dokaže ljudima da se uz malo truda može stići od nule do nečega. U julu 2020. godine ostavio svu svoju materijalnu imovinu i počeo da dokumentuje svoj "Million Dollar Comeback" na Jutjubu – sa ciljem da pokaže da može da zaradi milion dolara za 12 meseci, čak i kao beskućnik.

Želeo je da počne od nule i inspiriše druge

"Poznavao sam mnogo ljudi koji su izgubili sve tokom pandemije i postali su veoma depresivni. Čak sam imao prijatelja koji je preko noći izgubio posao vredan 10 miliona dolara", objasnio je Majk u jednom video-snimku.

Blek je uspešno radio u oblasti razvoja softvera i stekao je veliko bogatstvo. Kada je započeo neobičan eksperiment rekao je da želi da inspiriše svakoga ko počinje iznova i da pruži što više korisnih informacija.

Imao je samo jedan mobilni telefon i nešto malo odeće.

Postavio je sebi i prilično stroga pravila: objasnio je da se neće oslanjati na svoje poslovne veze niti na bilo koji od svojih resursa, pa čak i da se tokom trajanja eksperimenta neće javljati porodici i prijateljima.

Majk se borio kroz teških prvih nekoliko dana – spavajući na ulici i boreći se sa glađu, ali sreća je počela da mu se osmehuje kada je objavio oglas na Krejgslistu. Objasnio je da traži mesto gde bi mogao besplatno da prespava u zamenu za rad, a kasnije je stupio u kontakt sa strancem koji mu je ponudio da boravi u njegovom kombiju.

Radio je povremene poslove

To je omogućilo Majku da zaista počne da radi na svom povratku. Došao je na ideju da prodaje nameštaj, dok je u slobodno vreme obavljao povremene poslove poput telemarketinga i dostave.

Drugog dana, Blek je ostvario profit od 250 dolara i uštedeo svaki cent, hraneći se pasuljem i običnim špagetama. Do petog dana uštedeo je dovoljno novca da kupi sebi kompjuter, a tokom narednih par nedelja uspeo je da obezbedi i sopstveni kancelarijski prostor.

Majk je takođe pronašao stan za iznajmljivanje. Zatim je kreirao brend kafe i započeo distribuciju.

Težak period

Majk je, nažalost, tokom projekta doživeo težak period. Njegovom ocu je dijagnostikovan četvrti stadijum raka.

Majk je ipak nastavio sa svojim eksperimentom, ali se ubrzo suočio sa ozbiljnim sopstvenim zdravstvenim problemima.

Već je bio spreman da odustane od projekta i ideje da može da zaradi novac. A onda mu se javio stranac sa porukom da ga je upravo njegov projekat sprečio da sebi oduzme život. Majk je nastavio dalje. Uveo je pretplatnički model za svoj rastući biznis i uložio određena sredstva u reklamu.

Ipak, dva meseca pre planiranog kraja projekta, doneo je odluku da prekine. Naime, ambiciozni izazov uzeo je negativno uticao na njegovo zdravlje.

Majk je rekao da mu se zdravstveno stanje pogoršalo do te mere da mora da počne da brine o sebi. Otkrio je da boluje od dve autoimune bolesti koje napadaju njegove zglobove i uzrokuju hronični umor.

Na kraju je otkrio da je tokom svog projekta zaradio ukupno 65.000 dolara, što je i dalje neverovatan podvig za tako kratko vreme, piše Lad Bible.