Od 1. aprila uvodi se obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila, što predstavlja početak procesa potpunog ukidanja manuelne naplate putarine na putevima u Srbiji. Ovaj sistem modernizacije podrazumeva da će tradicionalne naplatne stanice sa osobljem biti zamenjene portalima koji će automatski registrovati uređaje bez potrebe za zaustavljanjem, a ta promena će u budućnosti obuhvatiti i putnička vozila.



Među prvim deonicama koje će u potpunosti funkcionisati bez klasičnih naplatnih kućica nalaze se budući auto-put od Beograda do Zrenjanina i Fruškogorski koridor, piše Blic.



Na ovim pravcima neće biti tradicionalnih rampi, već će se putarina za sva vozila naplaćivati isključivo putem elektronskog sistema, a u prvoj fazi to se odnosi prvenstveno na teška teretna vozila.

Bez rampi i na obilaznici

Takođe, planirano je da od aprila počne naplata putarine za kamione na beogradskoj obilaznici. Do kraja godine, sistem naplate za teretnjake biće proširen i na brze saobraćajnice, kao i na puteve IB reda.

Glavni cilj uvođenja ovog sistema je eliminisanje gužvi na putevima i brži prolazak vozila, naročito tokom turističke sezone.

Novi sistem naplate bi trebalo da bude još efikasniji od trenutnog, uz automatsku naplatu koja će biti "nevidljiva" za vozače dok prolaze ispod portala.

Kako je objasnio direktor Sektora za naplatu putarina Darko Savić, u prvoj fazi samo za teretnjake, ali u budućnosti, prema planovima Puteva Srbije sva vozila će prolaziti ispod portala koji registruju TAG uređaje, čime će naplata putarine biti automatski izvršena.

- To znači da nijedna naplatna stanica na budućem autoputu, čija je izgradnja krenula od Beograda do Zrenjanina, neće imati klasične naplatne stanice već će sva vozila na taj način plaćati putarinu. To nas isto očekuje i za Fruškogorski koridor, za brze saobraćajnice i to se odnosi prvenstveno za teška teretna vozila. Ovo neće biti u prvoj fazi za ostale kategorije vozila. To su neki planovi Puteva Srbije a to je da se postojeći sistem koji je jako efikasan 99.9 odsto naplativosti vozila podigne na još veći nivo - rekao je on za Euronews.