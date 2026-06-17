Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskim opštinaam Zvezdara i Grocka bez vode ostati deo potrošača.

Kako se navodi u saopštenju, od 08 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Grocka i to u naselju Kaluđerica i delu naselja Leštane, dok će u GO Zvezdara bez vode ostati blok oivičen ulicama Narodnog fronta, 20. oktobra, Stevana Sinđelića, Kralja Petra Prvog, Smederevskim putem i Bulevarom kralja Aleksandra.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.