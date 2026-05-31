Kako je saopšteno, javni gradski prevoz i grad Beograd od 1. juna dobijaju potpuno novu autobusku okretnicu na kraju Ulice Agostina Neta koja deli Blokove 58 i 70a, što je prvi ovakav objekat još od otvaranja za saobraćaj autobuske okretnice u Beogradu na vodi u oktobru 2020. godine.

"Autobuska okretnica "Novi Beograd (Blok 58)" u Ulici Agostina Neta predstavlja novi objekat u sistemu upravljanja javnim prevozom koji omogućava kako reorganizaciju dela mreže linija JGP u zoni Bloka 42 i nove centralne autobuske stanice, tako i mogućnost vođenja linija na trasi nakon probijanja podvožnjaka i spajanja Bulevara umetnosti sa Bulevarom crvene armije", saopšteno je iz Sekretarijat za javni prevoz.



Kako se navodi, u rehabilitaciju i uređenje ovog putnog objekta uloženo je 36 miliona dinara i njegova osnovna karakteristika u odnosu na druge blokovske okretnice je u tome što je ova površina rezervisana isključivo za terminiranje vozila javnog prevoza.

"Sa jednim dolaznim stajalištem, frontom od 60 metara za čekanje i dva polazna stajališta, ova autobuska okretnica predstavlja najveći kapacitet za javni gradski prevoz u ovom delu Novog Beograda i omogućava kvalitetno upravljanje i otpremanje autobusa. Autobuska okretnica opremljena je novim mobilijarom, a tokom leta je planirano postavljanje i najsavremenijeg otpravničkog objekta", ističu iz Sekretarijata za javni prevoz.

Prva linija do okretnice - broj 35

Prva linija javnog gradskog prevoza koja će saobraćati do Blok 58 biće linija br. 35 (Novi Beograd /Blok 58/ - Lešće /groblje/).

- Linija br. 35 se produžava od postojećeg terminusa Novi Beograd - Blok 20, čime se pojačava potez koji su do početka radova na izgradnji Novog savskog mosta pokrivale tramvajske linije br. 7 i 9, kao i veza centralnog gradskog jezgra sa Blokom 42 i centralnom autobuskom stanicom - navodi se u saopštenju.

Produžena i linija broj 46

Takođe, u narednom periodu planirano je da nakon završetka radova na izgradnji infrastrukturnih objekata na železničkoj stanici "Novi Beograd"i otvaranja za redovan saobraćaj ulica Antifašističke borbe i Đorđa Stanojevića do Bloka 58 bude produžena i linija br. 46.

Takođe, nakon spajanja Bulevara umetnosti sa Bulevarom crvene armije jedna ili dve linije JGP koje dolaze iz pravca Zemuna biće produžene do nove autobuske okretnice Novi Beograd Blok 58.

Tačan spisak linija koje se od 1. juna sele na novu lokaciju biće saopšten uoči samog otvaranja.