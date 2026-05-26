Neprijatne situacije u javnom prevozu, nažalost, nisu retkost, a mnoge žene svakodnevno se suočavaju sa različitim oblicima uznemiravanja i neprimerenog ponašanja.

Jedna putnica iz Zagreba tvrdi da je tokom vožnje autobusom doživela veoma neprijatno iskustvo, kada je nepoznati muškarac navodno počeo neprimereno da je dodiruje pred drugim putnicima.

Kako je ispričala, incident se dogodio usred dana, a odlučila je da svoju priču podeli javno kako bi ohrabrila i druge žene da ne ćute u sličnim situacijama.

„Shvatila sam da me dodiruje kroz sedište“

„Sedela sam kod srednjih vrata. Na jednoj stanici ušao je muškarac koji mi je odmah delovao čudno i seo iza mene. Dok je prolazio, rukom mi je prešao preko noge“, ispričala je ona.

Dodaje da u početku nije bila sigurna šta se dešava.

„Nekoliko puta sam pomislila da me košulja golica, a onda sam u odrazu stakla videla senku i shvatila da isti taj muškarac gura prste između sedišta i dodiruje me po zadnjici, verovatno misleći da niko neće primetiti“, navela je.

„Okrenula sam se i ošamarila ga“

Putnica kaže da je odmah reagovala.

„Okrenula sam se i dva puta ga udarila po licu, glasno ga prozvala i premestila se na drugo sedište. Nakon toga sam ga i fotografisala“, rekla je.

Istakla je i da je podršku u tom trenutku dobila samo od jedne starije žene koja se nalazila u autobusu.

„Jedino je jedna baka reagovala i stala uz mene, ali razumem da se ljudi često plaše da se umešaju“, dodala je.

Na kraju je poručila da želi da njena priča ohrabri druge žene da ne ćute kada dožive uznemiravanje.

„Želim da žene znaju da treba da se zauzmu za sebe i glasno reaguju kada ih neko neprimereno dodiruje. Okrenula sam se i ošamarila ga. Neka žene vide gde živimo u 21. veku“, zaključila je.