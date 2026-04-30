Autobusko stajalište "Beograd (jug)" počelo je da radi juče, u sredu 29. aprila i od nje će ubuduće kretati autobusi koji su ranije stajali na međumesnom stajalištu kod Autokomande. Zbog otvaranja ovog autobuskog stajališta izmenjene su i trase gradskog prevoza.



Autobuska stajalište "Jug" nalazi se u blizini saobraćajne petlje Autokomanda, u smeru ka Nišu, na posebno izgrađenoj saobraćajnoj površini uz auto-put M11 kroz grad.

Peronska karta se na ovoj stanici, za sada, ne plaća, a patrola saobraćajne policije je juče bila parkirana na mestu nekadašnje stanice na auto-putu i upućivala autobuse na novo stajalište.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić ocenio je da će novootvoreno autobusko stajalište "Jug" kod petlje "Autokomanda", na koje staju autobusi koji idu ka jugu Srbije, značajno unaprediti kako saobraćaj, tako i javni prevoz u Beogradu i smanjiti njegovo opterećenje.

On je prilikom obilaska stajališta, naveo da je ono juče zvanično počelo da radi i da do sada sve funkcioniše u najboljem redu, preneo je gradski sajt Beoinfo.

- Sva vozila, svi autobusi koji kreću sa glavne autobuske stanice na Novom Beogradu staju ovde, svi autobusi koji idu put juga Srbije takođe ovde staju, a ovo je novo stajalište i za sva prigradska i međumesna vozila - rekao je gradonačelnik.

Sve linije iz sistema prigradskog prevoza ka naseljenim mestima gradskih opština Grocka, Sopot i Mladenovac, umesto dosadašnjeg autobuskog stajališta na "Autokomandi", nastavljaju kretanje pravo prema stajalištu "Beograd (jug)", gde je unutar novog ograđenog stajališta neposredno pre izlaza pozicioniran front za zaustavljanje ovih linija i prijem putnika.

Otvaranjem za saobraćaj novogautobuskog stajališta "Beograd jug", uvodi se potpuno nova organizacija funkcionisanja međumesnog, prigradskog i gradskog javnog prevoza u ovom delu grada.

Šatl linija do Kliničkog centra

Novina posebna "šatl" linija koja će saobraćati od Kliničkog centra Srbije do stajališta "Jug" i zove se KC1.

- Ova linija će saobraćati na svakih 15 minuta i stajaće na dva nova stajališta u ulicama Svetozara Markovića i Pasterovoj, gde će se ukrštati sa drugim linijama javnog prevoza i tako omogućiti građanima da presedanjem lakše dođu do KC1 linije koja će ih odvesti do željene lokacije. Znamo da je ovo od velikog značaja za stanovnike Srbije koji iz unutrašnjosti dolaze do Kliničkog centra Srbije - rekao je Šapić.

U zoni novog stajališta "Beograd jug" prolaziće i linije gradskog prevoza 18, 36 i 39, čije trase su sada izmenjene.

Kako je rekao Šapić ovo će biti stanica za tri gradske linije, koje su do sada išle na kružni tok na Autokomandi.

- Sada će ove linije prolaziti ovde, stajati na ovo stajalište, samo nešto niže i dalje put Tabanovačke i Ulice Triše Kaclerovića, i produžavati svojom starom trasom. Ono što smo uspeli uređenjem čitavog ovog prostora jeste to da vozila više neće morati da idu preko kružnog toka na Autokomandi, a na taj način smo značajno smanjili opterećenje saobraćaja - kazao je Šapić.

Stara autobuska stanica, koja se nalazila pre nadvožnjaka, potpuno je ukinuta, a novo stajalište je prema rečima gradonačelnika prošireno za nišu i na njemu će stajati samo autobusi gradskog prevoza i linije koje su i ranije saobraćale tu - 18, 36 i 39.

Prema njegovim rečima, linije koje su ranije koristile stajalište pre nadvožnjaka - 17, 38L, 46, 55 i 70, takođe će stajati na novom stajalištu i nastavljati dalje svojom trasom motoputem (bivšim autoputem).

Izmena linija gradskog prevoza

Linija 18 će posle stajališta Franše d’Eperea nastavljati sabirnom saobraćajnicom uz auto-put M11, odakle će skretati pored novog stajališta Beograd jug, a zatim ulicama Nova 7 i Triše Kaclerovića nastavljati redovnom trasom. U suprotnom smeru koristiće novo stajalište Tabanovačka, u Tabanovačkoj ulici.

Linija 36 će u smeru ka Slaviji saobraćati preko silazne rampe za Niš ka auto-putu M11, zatim pored stajališta "Beograd jug", gde će se preko puta glavnog ulaza nalaziti stajalište ove linije za smer ka Slaviji. Odatle će linija nastavljati ulicama Nova 6, Nova 5 i Nova 7 ka Tabanovačkoj, Bulevaru oslobođenja i dalje redovnom trasom.

Parking sa 350 mesta

Kod autobuskog stajališta "Jug" nalazi se i veliki parking-prostor sa 350 mesta, koji će služiti i za stanicu i za projekat "Parkiraj i vozi".

- Tu će mnogi ljudi koji dolaze u Beograd i koji iz raznoraznih razloga ne vole da voze po Beogradu moći da parkiraju svoje vozilo i da nastave ili javnim prevozom ili taksijem ka centru grada - naveo je Šapić.

U suprotnom smeru, ka Železničkoj stanici Beograd centar, linija 36 će saobraćati silaznom rampom za Niš ka auto-putu M11, a zatim pored stajališta "Beograd jug", gde će preko puta objekta Elektroprivrede Srbije koristiti zajedničko stajalište sa linijama 18 i 39. Odatle će nastavljati preko ulica Nova 7 i Tabanovačka, kružnog toka Autokomanda, ka Prokopu.

Stajalište "Jug"

Trasu menja i linija 39. Ova linija će u smeru ka Kumodražu saobraćati preko silazne rampe za auto-put M11, zatim sabirnom saobraćajnicom do stajališta "Beograd jug", ulicom Nova 7 i dalje preko Ulice Triše Kaclerovića redovnom trasom. U suprotnom smeru koristiće novo stajalište Tabanovačka, u Tabanovačkoj ulici.

Iz sekretarijata naglašavaju da se stajalište #392 "Franše D'Eperea" izmešta na novu poziciju gde se nekada nalazilo stajalište za prigradske i međumesne autobuse.

Izgradnja pasarele

Gradonačelnik je kazao da građani mogu da očekuju postavljanje pasarele u narednom periodu, koja će spajati sadašnji novi parking sa petljom i pešačkom stazom preko Autokomande, te će moći da pređu na drugu stranu autoputa.

Kako je naveo, na samom stajalištu je potrebno izvršiti dodatne radove i privesti izgradnju kraju.

- Bilo nam je važno da stanicu pustimo što pre u rad. Ostalo je da izgradimo nadstrešnicu, klupe i oplemenjujući mobilijar, kao i komunalno-bezbednosnu stanicu, kako bismo uspostavili komunalni red. Takođe, uredili smo ulice Triše Kaclerovića, Tabanovačku i deo Autokomande, kako bismo omogućili vozilima da ovde nesmetano prolaze, jer je ranije na tom delu bio pravi saobraćajni i komunalni kolaps - naveo je on.

Najavio je da se očekuje da u narednih nekoliko meseci bude probijen izlaz na auto-put iza zgrade EPS-a, tako da građani koji dolaze iz pravca Voždovca neće morati da se uključuju na auto-put sa Autokomande, već će moći da produže pravo iza zgrade EPS-a i tako se uključe na auto-put.

- Kada govorimo o saobraćaju, ovaj deo grada biće protočniji i veliki broj ljudi neće imati potrebu da prelazi reku i da ide na Novi Beograd. Za Voždovac, dobar deo Zvezdare, pa i Vračara, ovo će olakšati saobraćaj. Svako vozilo koje kreće sa centralne autobuske stanice imaće svoje stajalište ovde, tu će biti i linije 18, 36, 39, koje će ići svojim starim trasama, ali i linije 17, 38L, 46, 55 i 70 - rekao je Šapić.