Upravo takvo iskustvo podelila je jedna strankinja na Reddit, gde je opisala kako ju je boravak u Beograd potpuno oduševio.

Tokom osmodnevnog putovanja sa porodicom, kaže da je doživela niz situacija koje su joj promenile način na koji gleda na Srbiju i putovanja uopšte.

„Nikada nisam srela tako ljubazne ljude“

U svojoj objavi istakla je da je bila iznenađena toplinom i predusretljivošću ljudi koje je srela.

„Nemam reči da opišem koliko su ljudi bili divni – od taksista do prolaznika na ulici. Mislim da nikada nisam srela tako ljubazne i predusretljive ljude tokom putovanja“, napisala je.

Gest koji ju je posebno dirnuo

Najveći utisak na nju ostavila je jedna naizgled mala, ali značajna situacija.

Naime, tokom parkiranja našla se u problemu jer nije znala da mora da plati dodatno vreme. Dok je pokušavala da razume šta treba da uradi, jedan prolaznik joj je prišao i pokušao da objasni situaciju.

Pošto nije odmah razumela, muškarac je sam platio parking – svega nekoliko stotina dinara – i rekao da mogu da nastave dalje.

Tek kasnije je shvatila šta se dogodilo.

„Bila sam pod stresom i nisam razumela šta želi da kaže. Tek kada smo otišli, shvatila sam da nam je pomogao i čak platio parking. Taj čovek se zaista potrudio da nam pomogne“, napisala je.

Reakcije: „Dođi nam opet“

Njena objava brzo je izazvala brojne pozitivne komentare. Korisnici su je pozvali da ponovo poseti Srbiju i zahvalili joj na lepim rečima.

„Drago nam je da nosiš lepe uspomene, dođi nam opet“, „Hvala na lepim rečima“, bili su samo neki od odgovora.

Ipak, bilo je i drugačijih mišljenja, ali su pojedini stranci koji duže žive u Beogradu stali u odbranu Srbije, ističući da su ljudi srdačni i da je bezbednost često potcenjena.

Ova priča još jednom potvrđuje ono što mnogi turisti već znaju – da je najveće bogatstvo Srbije upravo njena gostoljubivost.