Kako ističe, Niš smatra jednim od najzanimljivijih gradova u regionu i opisuje ga kao „skriveni dragulj Srbije“ koji nudi mnogo više nego što turisti očekuju.

Niš ga osvojio hranom, istorijom i atmosferom

Tokom boravka, najveći utisak na njega ostavila je kombinacija lokalne hrane, kulture i opuštene atmosfere uz reku Nišava.

Posebno ga je fascinirala bogata istorija grada, uključujući činjenicu da je Niš rodno mesto rimskog cara Konstantina Velikog.

Među znamenitostima koje su mu privukle pažnju izdvojio je:

Niška tvrđava

Spomenik oslobodiocima Niša

arhitekturu i izgled centra grada

Duh grada i život na ulicama ostavili najjači utisak

Ipak, kako kaže, ono što ga je najviše oduševilo nije samo istorija, već način života.

„Ljudi su stalno napolju, druže se, sede u kafanama i uživaju“, primećuje.

Upravo taj opušten i društven duh učinio je da se oseća dobrodošlo i brzo uklopi u svakodnevni život grada.

Večera koja se pretvorila u nezaboravan provod

Jedno veče u Nišu posebno mu je ostalo u sećanju. Planirao je mirnu večeru, ali se sve pretvorilo u pravo balkansko slavlje.

„Odjednom više nisam turista iz Danske. Igram, pevam, osećam ritam. Nikada se nisam osećao više kao Balkanac. Mislim da sam dobio srpsko državljanstvo za pet minuta“, našalio se.

Niš kao turistička destinacija u usponu

Ovakva iskustva stranih turista sve češće skreću pažnju na Niš kao destinaciji koja nudi autentično iskustvo, spoj istorije, dobre hrane i gostoprimstva.

Za mnoge koji traže nešto drugačije od klasičnih turističkih ruta, Niš se sve više nameće kao grad koji vredi posetiti.