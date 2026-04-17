Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji, 39. po redu Beogradski maraton, prvi put u svojoj trajaće dva dana - u subotu i nedelju, 18. i 19. aprila. Zbog toga će pola Beograda biti zatvoreno, a doći će i do izmena čak 104 linija javnog prevoza.



Za subotu, 18. aprila zakazane su dve velike trke - polumaraton na 21 kilometar, sa početkom od 9 časova i trka na 10 kilometara, koja startuje u 18 časova, dok se u nedelju od 8 časova održava glavni događaj Beogradskog maratona - maratonska trka na 42,195 kilometara.

Kako je objavljeno na sajtu GSP-a, zbog održavanja polumaratona i trke na 10 kilometara u okviru 39. Beogradskog maratona, u subotu 18. aprila doći će do izmena u radu velikog broja linija javnog prevoza, odnosno:

tramvajskih linija: 2L, 5, 6, 7L, 9L, 10, 12L i 14,

trolejbuskih linija: 19, 21, 22, 28, 29, 40,

kao i autobuskih linija: EKO 1, EKO 2, 2A, 6A, 7A, 9A, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 25P, 26, 27, 27E, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41A, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87A, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 401, 402, 511, 551, 553, 600, 601, 607, 610, 611, 612, 613, 704, 706, 707, 708 i 711.

Izmene će obuhvatiti i više linija noćnog saobraćaja.

Koje linije će saobraćati izmenjenom trasom u nedelju?

Sa druge strane, izmenjen režim saobraćaja u nedelju zbog održavanja Beogradskog maratona odnosi se na sledeće linije:

Tramvajske linije: 2L, 5, 6, 7L, 9L, 10, 12L i 14.

Trolejbuske linije: 19, 21, 22, 28, 29 i 40.

Autobuske linije: EKO 1, EKO 2, 2A, 6A, 7A, 9A, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 25P, 26, 27, 27E, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 3A, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81L, 82, 83, 84, 85, 87A, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 401, 402, 511, 551, 553, 600, 601, 602, 607, 610, 610E, 611, 612, 613, 703, 704, 705, 706, 706E, 707, 708 i 711.

Noćne linije: 15N, 26N, 27N, 29N, 31N, 32N, 33N, 37N, 47N, 51N, 56N, 72N, 101N, 105N, 202N, 302N, 304N, 307N, 511N, 603N, 706N i 707N.

Zatvaranje ulica u Beogradu

Zbog trasa koje prolaze kroz centar i Novi Beograd očekuju se velike izmene u saobraćaju i zatvaranje brojnih ulica. Pojedini delovi grada biće blokirani već od petka uveče, pa se građanima savetuje da na vreme isplaniraju kretanje.

Vozači u Beogradu imaju još malo vremena da uklone svoja vozila sa trase Beogradskog maratona, jer će u suprotnom automobili biti premešteni.