Ovoga puta govorio je o detaljima u srpskim stanovima koji su ga u početku potpuno zbunjivali, ali koje je vremenom zavoleo.

Prvo što mu je privuklo pažnju bile su roletne. Kako kaže, u Rusiji su zavese mnogo češće, dok su spoljne roletne prava retkost. Tek kada su stigle letnje vrućine, shvatio je koliko su praktične i koliko pomažu da prostor ostane prijatno rashlađen.

Iznenadilo ga je i to što mikrotalasna pećnica nije sastavni deo svakog domaćinstva. Priznaje da se u početku pitao kako ljudi u Srbiji podgrevaju hranu, ali je vremenom shvatio da se bez nje sasvim normalno može živeti.

Posebnu zabunu izazvao mu je način obeležavanja spratova u zgradama. U Rusiji je najniži nivo prvi sprat, dok je u Srbiji to prizemlje. Zbog toga je često izlazio na pogrešnom spratu, misleći da napušta zgradu.

Još jedna razlika koju je primetio jesu beli zidovi u stanovima. U Rusiji su tapete mnogo zastupljenije, pa su mu srpski enterijeri u početku delovali previše jednostavno. Danas, međutim, kaže da mu se minimalistički izgled mnogo više dopada.

Posebno su ga iznenadila glasna zvona na vratima, zbog kojih se, kako priznaje, i dalje trgne kada neko pozvoni.

Na kraju je izdvojio i osvetljenje u hodnicima zgrada. Dok je tražio prekidač za svetlo, nekoliko puta je greškom pozvonio komšijama ili hodao po mraku. Ipak, smatra da je ovakav sistem ekonomičniji i ekološki prihvatljiviji, pa danas priznaje da mu se dopada više nego rešenja na koja je bio navikao u Rusiji i koja je ranije smatrao sasvim uobičajenim.