Tokom velikih letnjih vrućina omiljeni parfem može mirisati potpuno drugačije nego tokom hladnijih meseci. Visoka temperatura, vlaga u vazduhu i znoj utiču na način na koji se miris razvija na koži, pa isti parfem leti može delovati intenzivnije, kraće trajati ili potpuno promeniti karakter.

Kada nanesemo parfem, njegove mirisne komponente stupaju u kontakt sa prirodnom hemijom kože. Temperatura kože direktno utiče na brzinu isparavanja mirisnih molekula, pa se tokom vrelih dana parfem razvija mnogo brže.

Zašto parfem kraće traje leti?

Sa porastom temperature, zaštitni sloj kože postaje tanji, zbog čega koža teže zadržava mirisne molekule.

Na temperaturama oko 32 stepena, parfemi mogu isparavati znatno brže nego u hladnijim uslovima. Zbog toga gornje note, poput citrusa i aromatičnih biljaka, mogu nestati već nakon nekoliko minuta.

Na miris utiče i pH vrednost kože, koja se obično kreće između 4,7 i 5,75. Na kiselijoj koži pojedine mošusne i začinske note mogu biti izraženije, dok citrusni tonovi brže isparavaju. Kod kože sa višom pH vrednošću često se više ističu drvenaste note, amber i vanila, dok cvetni i vodeni mirisi mogu biti manje primetni.

Znoj može promeniti mirisnu kompoziciju

Tokom leta znoj dodatno utiče na parfem. Soli i kiseline iz znoja mogu promeniti način na koji se mirisne komponente ponašaju, a kombinacija parfema, vlage i toplote može dovesti do brže oksidacije mirisa.

Zbog toga stručnjaci ne preporučuju nanošenje omiljenog parfema neposredno pre odlaska na plažu ili bazen. Hlor i morska so mogu dodatno uticati na njegov miris i trajnost.

Koji parfemi su najbolji izbor za vrele dane?

Kako bi miris ostao prijatan i tokom najtoplijih dana, bolje je birati laganije i svežije mirisne kategorije.

Zelene i aromatične note

Mirisi sa notama žalfije, bosiljka, ruzmarina ili zelenog čaja često dobro podnose visoke temperature. Njihova svežina može pružiti prijatan osećaj lakoće i osveženja tokom letnjih dana.

Lagani i beli mošusi

Čisti, nežni mošusni mirisi imaju stabilniju strukturu i često zadržavaju svež karakter čak i kada temperatura poraste. Njihova prednost je u tome što mogu biti primetni, ali ne deluju teško ili zagušljivo.

Mekane drvenaste note

Lagane drvenaste kompozicije, poput kedrovine, mogu biti dobar izbor za leto jer ostaju elegantne i stabilne čak i u toplim i vlažnim uslovima.

Citrusni akordi

Bergamot, limun i grejpfrut tradicionalno se povezuju sa letom zbog osećaja svežine. Iako brzo isparavaju, kvalitetno napravljeni parfemi sa citrusnim notama mogu pružiti osvežavajući efekat tokom toplih dana.

Vodeni i ozonski mirisi

Mirisi inspirisani morskim vazduhom, kišom i svežim povetarcem idealni su za periode velike sparine. Njihove čiste i lagane note mogu stvoriti osećaj svežine čak i kada su temperature visoke.

Tokom leta nije najvažnije koristiti najjači parfem, već izabrati kompoziciju koja odgovara visokim temperaturama. Lakši, svežiji mirisi često se bolje uklapaju u vrele dane i ostavljaju prijatan trag bez osećaja težine.