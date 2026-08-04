Jedan od najvećih finskih lanaca supermarketa, Prizma, privukao je pažnju javnosti neobičnom idejom: u prodavnicama su uvedene roze korpe namenjene samo osobama koje su slobodne i otvorene za upoznavanje.

Korpe se zovu Sinkkukori (na finskom „korpa za samce“), a princip je jednostavan — kupac koji na ulazu uzme ružičastu korpu šalje diskretan signal drugim kupcima da je slobodan i da ne bi imao ništa protiv da započne razgovor.

Ovaj neobičan način za pronalaženje partnera nedavno je postao viralan na društvenim mrežama nakon što je kreatorka sadržaja o putovanjima i kulturama Roya Fox objavila snimak iz jedne finske prodavnice i otkrila ovu zanimljivu pojavu.

Njen video na TikToku pregledan je više od četiri miliona puta, a ona je objasnila da korpe nije slučajno primetila — lokalni vodič Mirka odvela ju je u supermarket jer su, kako je rekla, prodavnice „odličan prozor u kulturu jedne zemlje“.

Pošto je znala da Roya voli neobične lokalne običaje, pokazala joj je gomilu ružičastih korpi kod ulaza.

„Odmah sam se oduševila i odlučila da spontano snimim video. Nikada ranije nisam videla nešto slično“, rekla je Fox.

Njena objava izazvala je veliku raspravu na internetu, a mnogi korisnici pitali su se da li bi ovakav način upoznavanja mogao da zaživi i u njihovim zemljama.

Finska je poznata po tome da njeni stanovnici poštuju privatnost i lični prostor. Na internetu su često viralne fotografije Finaca koji na autobuskim stanicama stoje nekoliko metara udaljeni jedni od drugih kako bi ostavili dovoljno prostora drugima.

„Koliko sam shvatila, Finci su kulturno više introvertni i drže veću distancu prema nepoznatim ljudima. Zato ovo vidim kao simpatičan način da se podstakne komunikacija u zemlji u kojoj su ljudi često stidljiviji“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, potreba za pravim, spontanom povezivanjem sa ljudima postoji svuda u svetu. „Ljudi su umorni od toga da ljubav traže preko ekrana telefona. Žele načine da budu manje na internetu i da upoznaju nekoga prirodnim putem, u stvarnom životu“, istakla je.

Pravilo je jednostavno: ružičasta korpa znači da je osoba slobodna i da joj ne smeta da joj neko priđe i započne razgovor.

Ipak, postoji jedno važno pravilo — prilazak je namenjen samo onima koji takođe nose istu ružičastu korpu, kako bi se poštovala obostrana želja za upoznavanjem.

Iako neki kupci ovu ideju doživljavaju kao simpatičnu šalu, a neki priznaju da su korpu uzeli slučajno jer im se dopala boja, ona je postala jedan od najneobičnijih finskih pokušaja da se svakodnevni život učini malo romantičnijim.

Veliki supermarketi poput Prisme već nekoliko godina testiraju ovu ideju na pojedinim lokacijama, uključujući gradove Espo i Helsinki, piše news.com.au.