Sve više ljudi vraća se starim, proverenim načinima održavanja domaćinstva, a posebnu pažnju privlači način na koji se veš pere u manastirima. Bez skupih omekšivača i intenzivnih mirisa, odeća nakon pranja ostaje mekana, prijatna na dodir i odiše osećajem prirodne svežine koji mnoge podseća na detinjstvo.

Monahinje se godinama oslanjaju na jednostavne sastojke koje su koristile i naše bake. Umesto velikog broja komercijalnih preparata, biraju prirodniji pristup koji može doprineti očuvanju tkanine, ali i biti blaži za kožu.

Tajna nije u skupom omekšivaču

Mnogi veruju da je za mekan i mirisan veš neophodan skup omekšivač. Međutim, nekada su domaćice koristile jednostavne kućne trikove koji su davali odlične rezultate i bez brojnih hemijskih preparata.

Razlika se posebno primećuje kod peškira i posteljine, gde pravilno ispiranje može doprineti da tkanina ostane prijatna na dodir.

Upravo zato se mnogi danas vraćaju starim metodama koje su jednostavne, povoljne i proverene.

Šta monahinje koriste umesto omekšivača?

Za poslednje ispiranje veša koristi se kombinacija alkoholnog sirćeta i etarskog ulja, najčešće lavande, limuna ili čempresa.

Potrebno je:

100 ml alkoholnog sirćeta

10 kapi etarskog ulja po izboru

Mešavina se sipa u pregradu predviđenu za omekšivač.

Sirće pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i kamenca iz tvrde vode, dok etarsko ulje ostavlja blag i prirodan miris. Lavanda pruža umirujuću aromu, dok limun daje osećaj dodatne svežine.

Veš ostaje mekan, a tkanina duže traje

Mnogi koji su isprobali ovaj način pranja ističu da veš ostaje mekši i da nema jak miris hemijskih omekšivača. Prirodniji sastojci mogu biti pogodniji za osobe sa osetljivom kožom, a istovremeno doprinose manjem opterećenju tkanine.

Osim toga, redovna upotreba sirćeta može pomoći u smanjenju naslaga kamenca u mašini za veš, što može doprineti njenom lakšem održavanju.

Zašto veš iz manastira ima poseban miris?

Jedan od razloga nije samo način pranja, već i način sušenja. U manastirima se veš najčešće suši na otvorenom, na suncu i svežem vazduhu, što doprinosi prirodnom osećaju čistoće i svežine.

Sunce i vetar vekovima su bili prirodni saveznici u održavanju odeće, mnogo pre pojave modernih omekšivača i mirisnih dodataka.

Iako se danas u većini domaćinstava koriste savremeni deterdženti, ovaj jednostavan trik sa alkoholnim sirćetom i nekoliko kapi etarskog ulja može biti zanimljiva alternativa za sve koji žele prirodniji način održavanja veša.