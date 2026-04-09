Sigurno vam se nekada desilo da posle završenog pranja iz mašine izvadite sudove koji nisu potpuno čisti. Mnogi u tom trenutku pomisle da je problem u deterdžentu ili samom uređaju, ali zapravo često uzrok leži u jednostavnom – načinu na koji je posuđe raspoređeno u mašini.

Posebno važnu ulogu ima donja korpa, koja se često puni „na brzinu“, jer je praktično mesto za sve što ne stane gore. Ipak, ona ima svoju namenu, i pravilno korišćenje donje korpe može napraviti ogromnu razliku u krajnjem rezultatu pranja.

Donja korpa je, zapravo, najjača zona mašine. Pošto se nalazi najbliže snažnim mlaznicama i izložena je višoj temperaturi, predviđena je za veće, teže i zaprljanije komade posuđa. Tanjiri, velike činije, šerpe, tiganji, poklopci i vatrostalne posude – sve ono što može izdržati jači mlaz vode i više temperature – trebalo bi da ide upravo u donju korpu.

S druge strane, osetljivi predmeti poput finih čaša, plastike ili termos posuda ne bi trebalo da idu dole. Snažan mlaz vode i viša temperatura lako mogu da ih oštete. Isto važi i za oštre ili sitne predmete – noževi i mali pribor mogu se pomeriti tokom pranja, oštetiti sudove ili čak blokirati rad prskalica.

Najčešća greška je pretrpavanje mašine. Iako mnogi žele da u jednu turu ubace što više posuđa, suprotan efekat je gotovo zagarantovan. Kada su tanjiri, činije i šerpe zbijeni jedni uz druge ili naslagani, voda i deterdžent ne dopiru do svih površina, a rezultat su fleke, ostaci hrane i potreba za ponovnim pranjem.

Još jedan problem nastaje kada visoki ili pogrešno postavljeni sudovi blokiraju prskalice ili posudu za deterdžent. Zato prilikom slaganja posuđa nije dovoljno da „sve stane“ – svaki deo mašine mora nesmetano da radi. Isto tako, veliki predmeti u gornjoj korpi i osetljivo posuđe u donjoj često dovode do lošeg pranja i oštećenja tanjira i čaša.

Ako želite da vaša mašina pere što efikasnije, pravilo je jednostavno: donju korpu koristite za glomazne, čvrste i zaprljane sudove, gornju za lakše i osetljivije komade. Pazite da ništa ne blokira mlaznice i ostavite dovoljno prostora da voda i deterdžent mogu ravnomerno da kruže. Kada posuđe bude pravilno raspoređeno, vaša mašina može da pokaže svoj puni potencijal, a tanjiri i činije izaći će potpuno čisti i bez fleka.