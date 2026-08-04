Dok jedni tvrde da je reč o genijalnoj ideji i zabavnom eksperimentu, drugi smatraju da životinja možda doživljava nepotreban stres.

Na snimku se vidi ručno napravljena vodena staza koja se pruža po podu i sastoji se od niza krivina, uspona i zavoja. Kroz nju neprekidno protiče mlaz vode koji nosi ribicu od početka do kraja, stvarajući prizor koji mnoge podseća na pravi zabavni park.

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i izazvao hiljade komentara. Brojni korisnici bili su oduševljeni kreativnošću vlasnika i nisu krili simpatije prema neobičnoj konstrukciji.

„Vau, pa ti si pravi pronalazač“, „Ova ribica sigurno uživa“ i „Ovo je najzabavniji snimak koji sam danas video“, samo su neki od pozitivnih komentara koji su se nizali ispod objave.

Međutim, bilo je i mnogo onih koji nisu delili isto mišljenje. Pojedini korisnici upozorili su da ljudima nešto može izgledati zabavno, dok životinji predstavlja izvor stresa. Neki su čak pozvali stručnjake da objasne da li ovakva vožnja može negativno da utiče na ribicu ili joj zaista predstavlja oblik stimulacije.

„To što je nama zanimljivo da gledamo ne znači da je prijatno ribici“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: „Neka se oglase naučnici.“

Snimak je tako otvorio zanimljivu raspravu o granici između kreativne zabave i odgovornog odnosa prema kućnim ljubimcima. Iako mnogi smatraju da je vlasnik želeo samo da napravi nešto originalno, drugi podsećaju da dobrobit životinja uvek treba da bude na prvom mestu i da svaki neobičan eksperiment treba posmatrati sa dozom opreza, bez brzog donošenja zaključaka.