Dok se Srbija danas prži na temperaturama koje su u pojedinim trenucima bile više nego u Kairu, mnogi su se setili stare izreke da "na Blagu Mariju gori zemlja". Naši stari nisu slučajno pažljivo gledali u nebo baš na ovaj praznik, jer su verovali da vreme 4. avgusta može da nagovesti kakav će biti ostatak leta.

Danas Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetu Mariju Magdalinu, u narodu poznatiju kao Blaga Marija. Pored verskog značaja, ovaj dan oduvek je bio isprepleten brojnim narodnim verovanjima koja su se prenosila s kolena na koleno.

Ako je danas sunce pržilo, naši stari su govorili samo jedno

Nekada nije bilo vremenske prognoze, pa su ljudi prirodu posmatrali mnogo pažljivije nego danas. Gledalo se kakvo je nebo, da li duva vetar, ima li oblaka i grmljavine, jer se verovalo da upravo Blaga Marija otkriva kakav će biti nastavak leta.

Ako je dan bio vedar, sunčan i veoma topao, govorilo se da će leto još dugo potrajati, da će usevi lepo sazreti i da će godina biti rodna.

Upravo takvo vreme zateklo je Srbiju i danas. Već u prepodnevnim satima u Beogradu je izmereno oko 35 stepeni, pa je bilo toplije nego u egipatskom Kairu.

Gromovi nisu dobar znak

Prema narodnom predanju, sasvim drugačije značenje ima kiša ili grmljavina na Blagu Mariju.

Verovalo se da nevreme na ovaj praznik može da nagovesti nestabilan period, oluje i nepovoljne vremenske prilike tokom ostatka leta.

Ako je, međutim, dan miran, bez vetra i oblaka, naši preci su to smatrali dobrim znakom za poljoprivredu i mirniju jesen.

Na Blagu Mariju nije se radilo sve

U mnogim krajevima Srbije verovalo se da na ovaj praznik ne treba započinjati teške poslove u polju niti raditi ono što može da donese nesreću. Dan je bio namenjen odmoru, molitvi i okupljanju porodice.

Bez obzira na to da li neko veruje u narodna predanja ili ne, ona su ostala važan deo naše tradicije i svedoče o tome koliko su naši preci bili povezani sa prirodom.

A ako je suditi po starom verovanju, ovako vrela Blaga Marija mogla bi da nagovesti da leto još nije reklo poslednju reč. Naravno, to je deo narodnog folklora, dok će kakvo će vreme zaista biti pokazati meteorološke prognoze narednih dana.