U nastojanju da se poboljša kvalitet sna i stvori udobnija atmosfera u domu, sve više ljudi se okreće jednostavnim rešenjima inspirisanim feng šui filozofijom uređenja enterijera.

Jedan od saveta koji je istaknut poslednjih godina jeste postavljanje staklene posude sa krupnom solju u spavaću sobu.

Prema ovim verovanjima, so je element kome se pripisuju svojstva harmonizacije prostora i podsticanja kvalitetnijeg odmora. Zbog toga se ova praksa često preporučuje ljudima koji imaju problema sa nesanicom ili isprekidanim snom.

U feng šui tradiciji, polazna tačka je ideja da prirodni materijali mogu uticati na energiju prostora. Krupnoj soli se pripisuje sposobnost da „apsorbuje“ negativne uticaje, što, prema ovim verovanjima, stvara mirnije okruženje pogodno za odmor. Poseban naglasak se stavlja na spavaću sobu kao prostor u kom telo i um obnavljaju energiju.

Da bi ova praksa imala željeni simbolički efekat, preporučuje se poštovanje određenih pravila.

Staklenu posudu sa velikom, suvom solju najbolje je postaviti na noćni stočić, sa leve strane kreveta, što se u feng šui tumačenju povezuje sa emocijama i receptivnom energijom. Posuda treba da ostane otvorena, bez poklopca, a preporučuje se da se so menja na svakih sedam dana.

Istovremeno, važno je voditi računa o mestima gde so ne bi trebalo da bude. Ne preporučuje se držanje posude ispod kreveta ili u zatvorenim ili skrivenim prostorima, jer se smatra da gubi svoju funkciju. Činija bi trebalo da bude na vidljivom mestu kako bi energija mogla slobodno da cirkuliše.

Feng šui takođe naglašava važnost prostora ispod kreveta, koji treba da ostane prazan. Odlaganje stvari na tom mestu, prema ovim principima, može ometati protok energije i negativno uticati na san, pa se preporučuje održavanje uredne i prozračne spavaće sobe, piše Times of India.

Iako mnogi tvrde da im takvi rituali pomažu da se opuste i stvore udobnije okruženje, važno je istaći da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da so zaista „upija negativnu energiju“ ili direktno poboljšava kvalitet sna. Ipak, mnogi ljudi so rado uključuju u svoju večernju rutinu kao deo pripreme za odmor i mentalno opuštanje.