Ako su se mravi uselili u kuću ili ih imate sve više u dvorištu, ne morate odmah posegnuti za hemijskim preparatima. Rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji.

Jedan od najpoznatijih prirodnih načina za odbijanje mrava jeste cimet. Njegov intenzivan miris insektima ne prija, pa može da posluži kao jednostavna i prirodna zaštita na mestima kroz koja najčešće ulaze u dom.

Kako koristiti cimet protiv mrava?

Prema savetima stručnjaka, cimet deluje tako što svojim mirisom remeti orijentaciju mrava i odvraća ih od kretanja u određenom pravcu.

Dovoljno je da mleveni cimet pospete na:

staze kojima se mravi kreću;

pukotine i otvore kroz koje ulaze u kuću;

pragove vrata;

ivice prozora;

druga mesta na kojima ste primetili njihovo prisustvo.

Pre nanošenja, očistite površinu od prašine i nečistoća kako bi miris cimeta bio što intenzivniji i imao bolji efekat.

Etarsko ulje cimeta kao alternativa

Ako ne želite da koristite mleveni cimet, možete posegnuti za etarskim uljem cimeta. Nekoliko kapi nanetih na kritična mesta stvara mirisnu barijeru koja može da odvrati mrave.

Važno je koristiti upravo etarsko ulje cimeta, jer njegova jaka aroma daje najbolji efekat u odbijanju ovih insekata.

Koliko često treba obnavljati zaštitu?

Miris cimeta vremenom slabi, posebno nakon kiše, vetra ili češćeg provetravanja prostora. Zato je preporučljivo da zaštitu obnavljate na svakih sedam do 14 dana, odnosno po potrebi.

Ako pronađete mesto kroz koje mravi ulaze u dom i redovno održavate mirisnu barijeru, velika je verovatnoća da će promeniti svoju putanju i izbegavati taj deo kuće.