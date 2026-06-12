Ako tražite biljku koja će ove sezone privući pažnju u vašoj bašti ili na balkonu, a pritom ispuniti prostor prijatnim, slatkastim mirisom, čokoladni kosmos sve češće se ističe kao popularan izbor među ljubiteljima cveća.

Ova neobična biljka poznata kao Cosmos atrosanguineus prepoznatljiva je po tamnocrvenim cvetovima i specifičnom mirisu koji podseća na čokoladu. Poreklom iz Meksika, dobro podnosi sunčane i tople uslove, zbog čega posebno dolazi do izražaja tokom letnjih meseci.

Egzotičan cvet sa zanimljivom istorijom

Čokoladni kosmos se smatra jedinstvenim i u botaničkom smislu. U prirodi je danas gotovo nestao, a svi primerci koji se uzgajaju potiču od jedne sačuvane linije biljke koja je očuvana krajem 19. veka.

Zbog toga se ova vrsta razmnožava isključivo vegetativno, deljenjem krtole ili reznicama, jer ne stvara seme.

Biljka koja voli sunce i toplinu

Iako deluje egzotično, čokoladni kosmos nije previše zahtevan za održavanje ako se obezbede osnovni uslovi za rast. U optimalnim uslovima dostiže visinu od oko 40 do 60 centimetara.

Najbolje uspeva kada se obezbede:

dobro drenirano zemljište,

puno sunčeve svetlosti,

zaštita od mraza tokom zime.

Ključna pravila nege

Jedan od najvažnijih uslova za uspešan uzgoj je pravilna drenaža, jer biljka ne podnosi zadržavanje viška vode oko korena.

Takođe, preporučuje se sadnja na osunčanim mestima, gde će biljka dati najintenzivnije cvetove i najizraženiji miris.

Tokom zimskog perioda, čokoladni kosmos ne podnosi niske temperature, pa se u kontinentalnim uslovima najčešće gaji u saksijama koje se unose u zatvoren prostor do proleća.

Prirodni magnet za leptire

Zahvaljujući svom mirisu i atraktivnim cvetovima, ova biljka često privlači leptire i druge oprašivače, zbog čega se sve češće koristi i kao dekorativni element u vrtovima i na terasama.

Čokoladni kosmos tako spaja egzotičan izgled, neobičan miris i relativno jednostavno održavanje, što ga čini jednim od zanimljivijih izbora za letnju sezonu.