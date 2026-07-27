Dok mnogi u poznim godinama zavise od pomoći drugih, Suzan Jang Braun sa svojih 108 godina i dalje vodi potpuno samostalan život. Vozi automobil, svakodnevno vežba, čita knjige i aktivno učestvuje u društvenom životu, a nedavno je obnovila vozačku dozvolu koja važi do 2033. godine.

U razgovoru za portal "Today", ova vitalna Amerikanka otkrila je koje navike smatra ključnim za dugovečnost i dobro zdravlje.

I dalje vozi automobil i ceni svoju nezavisnost

Suzan iz Dovera u američkoj saveznoj državi Delaver za volanom je više od osam decenija. Kaže da joj vožnja omogućava slobodu i samostalnost, zbog čega se trudi da bude odgovoran i pažljiv vozač.

– Brinem o sebi. Da bih otišla u prodavnicu ili bilo gde drugo, moram da vozim. Imam veliko iskustvo i trudim se da budem veoma oprezna – ispričala je.

Njena porodica ne krije ponos zbog toga što je i u 108. godini aktivna, samostalna i puna energije.

Odrastanje bez struje i vode

Rođena 1918. godine na farmi u Linkolnu, Suzan je odrasla bez električne energije i tekuće vode, u brojnoj porodici sa devetoro braće i sestara.

Još kao devojčica želela je da postane učiteljica, što je kasnije i ostvarila. Diplomirala je rano obrazovanje na Državnom univerzitetu u Delaveru, gde danas nosi titulu najstarije žive alumnistkinje.

Kao učiteljica radila je tri decenije, a nakon toga pomagala je u porodičnom poslu. U istoj kući živi više od 70 godina.

Pet navika kojima pripisuje dugovečnost

Suzan kaže da ne postoji čudesna formula za dug život, ali veruje da su joj upravo ove navike pomogle da sačuva zdravlje i vitalnost.

1. Svakodnevno vežbanje

Svako jutro započinje desetominutnim vežbama istezanja, ravnoteže i jačanja mišića.

Posebnu pažnju posvećuje nogama kako bi sačuvala pokretljivost, a tri puta nedeljno odlazi na časove plesa prilagođene starijim osobama.

Zahvaljujući tome i dalje hoda bez štapa ili hodalice.

2. Uravnotežena ishrana

Na njenom jelovniku najčešće se nalaze:

piletina,

jabuke,

breskve,

borovnice.

Za doručak pije crnu kafu, jede vafle i pije sok od brusnice.

Izbegava prženu hranu, alkohol i slatkiše, a jedini izuzetak su domaći kolači koje priprema za porodična okupljanja.

3. Očuvanje samostalnosti

Nakon smrti drugog supruga odlučila je da se više ne udaje jer joj je nezavisnost veoma važna.

I danas sama obavlja svakodnevne obaveze, vozi automobil i vodi računa o sebi.

4. Vežbanje mozga

Pored fizičke aktivnosti, redovno čita romane, rešava ukrštenice i druge mozgalice, a aktivna je i u crkvi i lokalnoj zajednici.

Njena porodica kaže da je izuzetno organizovana i da uvek sa sobom nosi mali planer sa obavezama.

5. Radoznalost i ljubav prema putovanjima

Tokom života obišla je brojne destinacije, među kojima su Aljaska, Havaji, Španija, Portugal i Brazil.

Veruje da upoznavanje novih mesta i ljudi doprinosi bogatijem i ispunjenijem životu.

Iako ističe da genetika svakako ima određenu ulogu, Suzan smatra da svakodnevne navike mogu značajno doprineti zdravlju i kvalitetu života. Njena priča pokazuje da redovno kretanje, uravnotežena ishrana, mentalna aktivnost i očuvanje samostalnosti mogu biti važni saveznici dugovečnosti.