Međutim, na tržištu nameštaja trenutno svedočimo velikom preokretu. U eri u kojoj su cene stambenog prostora, ali i zanatskih usluga, otišle u nebesa, gotovi ormari sa ogledalima na vratima vraćaju se na velika vrata i doslovno osvajaju domove.

Ovaj kultni komad nameštaja, kojeg se mnogi sećaju još iz osamdesetih godina prošlog veka, danas doživljava pravu renesansu. Razlog za novu popularnost nije samo retromanija, već pre svega surova ekonomičnost i praktičnost. Dok izrada ugradnih ormara po meri iziskuje nedelje čekanja i visoke finansijske izdatke, gotovi ormari sa ogledalima nude trenutno i znatno povoljnije rešenje za kućni budžet.

Dizajneri enterijera ističu da moderno izdanje ovih ormara objedinjuje čak tri ključne funkcije u jednom komadu nameštaja. Pored prostranog kapaciteta za skladištenje odeće, veliko ogledalo od poda do plafona potpuno eliminiše potrebu za dodatnim zidnim ogledalima ili toaletnim stočićima. Uz to, velika refleksivna površina širi svetlost i stvara optičku varku koja vizuelno dvostruko povećava čak i najskučenije spavaće sobe i uske hodnike.

Savremeni modeli donose i značajna estetska i funkcionalna poboljšanja. Sa čistim linijama i kliznim vratima koja ne oduzimaju ni milimetar prostora pri otvaranju, postali su savršeni saveznici životnog prostora novije gradnje. Manje zasebnih komada nameštaja u sobi ujedno znači više slobodne površine na podu, bolju organizaciju i znatno veći svakodnevni komfor.

Sudeći po vodećim trendovima u dizajnu, glomazne i skupe ugradne konstrukcije polako odlaze u istoriju. Prazninu u novčaniku kupaca sve uspešnije menjaju pametna, estetski privlačna i pristupačna retro rešenja koja dokazuju da vrhunski stil ne mora koštati bogatstvo.