Flaša ekstra devičanskog maslinovog ulja često se kupuje zbog zdravstvenih benefita, ali mnogi je koriste na pogrešan način – za prženje na visokim temperaturama. Stručnjaci upozoravaju da upravo način upotrebe u kuhinji može značajno uticati na njegov kvalitet i nutritivna svojstva.

Šta se dešava kada se maslinovo ulje pregreje?

Kada se ulje zagreje do tačke dimljenja, njegova hemijska struktura počinje da se menja.

Ekstra devičansko maslinovo ulje ima relativno nižu tačku dimljenja u poređenju sa rafinisanim uljima, pa na visokim temperaturama može izgubiti deo arome i korisnih jedinjenja.

U tom trenutku ulje postaje manje stabilno, menja ukus i gubi deo svojih zdravstvenih prednosti zbog kojih se i koristi.

Koje ulje koristiti za prženje?

Stručnjaci savetuju da se za prženje i dublju termičku obradu koriste stabilnija ulja, poput rafinisanog suncokretovog ili drugih ulja koja bolje podnose visoke temperature.

Na taj način se smanjuje rizik od pregrevanja i stvaranja neprijatnog ukusa, ali i čuva kvalitet namirnica koje se pripremaju.

Maslinovo ulje je, sa druge strane, mnogo bolji izbor za upotrebu bez ili uz minimalnu termičku obradu.

Najbolja upotreba maslinovog ulja

Prava vrednost ekstra devičanskog maslinovog ulja dolazi do izražaja kada se koristi sirovo.

Dodavanje preko salata, kuvanih jela ili sveže pripremljene paste omogućava da se sačuva njegov pun ukus i nutritivni kvalitet.

U tim situacijama maslinovo ulje ne samo da poboljšava ukus hrane, već zadržava i svoja prirodna svojstva.

Roštilj i marinade: česta greška

Kada je reč o roštilju, dodavanje većih količina ulja u marinade često nema praktičnu svrhu.

Na visokim temperaturama ulje može pregoreti i doprineti gorčini, dok se ukus mesa i povrća može postići i uz suve začine.

Dovoljno je blago nauljiti rešetke roštilja kako se namirnice ne bi lepile, dok se sama hrana može začiniti bez dodatnih masnoća.

Upotreba na koži i u kozmetici

Maslinovo ulje se često koristi i u kozmetičke svrhe, ali nije pogodno za svaki tip kože.

Zbog svoje guste strukture može kod nekih osoba zapušiti pore i pogoršati stanje kože sklone aknama.

Zato se češće preporučuje za negu suve kože ili kose, dok je za lice potrebno opreznije korišćenje.

Gde maslinovo ulje ima najviše smisla

Najveća vrednost maslinovog ulja dolazi do izražaja kada se koristi hladno, bez izlaganja visokim temperaturama.

U takvoj upotrebi zadržava punu aromu, nutritivne benefite i karakterističan ukus, zbog čega se smatra jednim od najcenjenijih sastojaka u mediteranskoj ishrani.

Pravilna upotreba ne znači odricanje od ulja, već razumevanje trenutka kada ono daje najviše.