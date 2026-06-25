Većina ljudi misli da je problem u pogrešnoj proceni ili „nemirnoj“ ruci, ali istina je mnogo jednostavnija – način na koji su same flaše ulja napravljene gotovo vas uvek tera da sipate znatno više nego što zapravo želite.

Upravo tu na scenu stupa jedan mali, ali genijalan trik – detalj koji svi redom bacamo u smeće, a koji zapravo može potpuno da promeni način na koji koristite ulje u kuhinji.

Reč je o plastičnom ulošku koji se nalazi direktno ispod čepa plastične flaše za ulje. Većina ljudi ga panično ukloni i baci čim prvi put otvori novu bocu, uopšte ne razmišljajući čemu on zapravo služi. A onda ulje počne da izlazi u previše širokom mlazu, nekontrolisano i često u mnogo većoj količini nego što nam je potrebno za obrok. Na sreću, postoji jednostavan metod zahvaljujući kom ćete trajno sprečiti prekomernu potrošnju ulja i novca.

Zašto uvek sipamo više ulja nego što nam zaista treba?

Većina flaša na tržištu je dizajnirana tako da, kada se u potpunosti ukloni zaštitni uložak, tečnost slobodno i brzo izlazi kroz veoma široko grlo. Dovoljno je da bocu samo malo više nagnete iznad posuđa i već ste sipali znatno više nego što ste prvobitno planirali. Ovaj problem je posebno primetan i iritantan kod pripreme salata – umesto laganog i zdravog preliva, na dnu činije često dobijemo tešku, masnu lokvu.

Mnogi uopšte ni ne primete koliko ulja zapravo nesvesno iskoriste svakodnevno. Kada se pogledaju nutricionističke brojke, one uopšte nisu male: samo jedna supena kašika ulja sadrži oko 120 kalorija. Zato precizno i pravilno doziranje nije važno samo za krajnji ukus jela, već i za vaše zdravlje i održavanje vitke linije.

Trik sa čepom koji menja sve u kuhinji

Rešenje za ovaj višedecenijski problem je zapravo vrlo jednostavno i dostupno svima. Kada sledeći put otvorite novu flašu sa uljem, nemojte baciti zaštitni plastični uložak.

Umesto da završi u kanti, uradite sledeće:

Pažljivo izvucite uložak pomoću plastičnog prstena .

Okrenite ga potpuno naopako (tako da prsten bude okrenut nadole, ka unutrašnjosti flaše) .

Vratite ga i fiksirajte nazad u grlo flaše.

Zahvaljujući njegovom specifičnom fabričkom obliku, unutar grla će ostati savršeno mali otvor kroz koji ulje teče u tankom, maksimalno kontrolisanom mlazu. Na taj način možete mnogo preciznije dozirati količinu, bez ikakvog prosipanja i stvaranja nepotrebnog viška. Ovaj trik odavno uspešno koriste iskusne domaćice i profesionalni kuvari – i jednom kada ga probate, teško ćete se ikada vratiti na stari način rada.

Dodatni saveti profesionalnih kuvara za manju potrošnju

Ako želite dodatno da smanjite količinu masnoće u ishrani, profesionalci često koriste kuhinjske četkice. Umesto da sipaju ulje direktno iz flaše u tiganj, oni ga četkicom razmazuju u tankom, jedva vidljivom sloju. Za pripremu palačinki, dinstanje povrća ili lagano prženje mesa, to je sasvim dovoljno. Ulje se na ovaj način ravnomerno rasporedi po celoj površini, a ukupna potrošnja u domaćinstvu se smanjuje i do nekoliko puta.