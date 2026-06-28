„Smešteno na surovim i mističnim Farskim Ostrvima, jezero Servagsvatn (poznato i kao Leitisvatn) privlači hiljade putnika i fotografa koji žele da budu svedoci jednog od najfascinantnijih prirodnih fenomena na svetu.“

Dramatična lokacija

Servagsvatn je najveće jezero na Farskim Ostrvima, autonomnoj regiji unutar Kraljevine Danske koja se nalazi usred Atlantskog okeana, otprilike na pola puta između Škotske i Islanda. Jezero se prostire na 3,4 kvadratna kilometra na ostrvu Vagar.

Međutim, ono što ovo jezero čini globalno poznatim nije njegova veličina, već njegova dramatična lokacija. Nalazi se na samoj ivici ogromnih, vertikalnih litica koje bičuju jaki okeanski talasi i vetrovi.Ogromno jezero bukvalno pluta stotinama metara iznad divljeg Atlantskog okeana.

Jezero Leitisvatn, poznato i kao Servagsvatn, nalazi se na zapanjujućim Farskim Ostrvima. Prostire se na površinu od 3,6 kvadratnih kilometara i upravo je to čuveno jezero koje, gledano sa litice Trelanipa, stvara spektakularnu optičku iluziju.

Plutajuće jezero

„Plutajuće jezero“ nalazi se na ostrvu Vagar, gde sleću svi međunarodni letovi za Farska Ostrva. Aerodrom Vagar nalazi se na ovom ostrvu, nedaleko od jezera Leitisvatn.

Leitisvatn se ponekad naziva „Jezero iznad okeana“. Predstavlja pravu prirodnu atrakciju koja se smatra jednom od najupečatljivijih znamenitosti Farskih Ostrva. Kada stignete na Farska Ostrva, do jezera Leitisvatn je veoma lako doći. Potrebno je hodati neasfaltiranom stazom. Ruta je uglavnom jednostavna i gotovo ravna, osim poslednjih deset minuta, kada se šetnja pretvara u malo zahtevniji uspon.

Većina dece i starijih osoba može lako savladati ovu stazu. Osnovna fizička spremnost je dovoljna, a nagrada na kraju putovanja je prizor koji će se dugo pamtiti.

Od najbližeg sela, Midvagura, do vidikovca na kraju jezera, prema okeanu, potrebno je oko sat vremena hoda. Tamo se nalazi i vodopad Bosdalafosur, kroz koji voda iz jezera Leitisvatn direktno uliva u Atlantski okean.

Kada stignete do vidikovca na litici Trelanipa, pred vama se otkriva nestvaran prizor. Jezero kao da lebdi visoko iznad divljeg severnog Atlantskog okeana, koji se prostire odmah ispod njega. Upravo ta optička iluzija čini Leitisvatn jednim od najfotografisanijih mesta na Farskim Ostrvima i pruža nezaboravno iskustvo u bilo koje doba godine, piše guidetofaroislands.