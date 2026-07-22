Venčani buket prati je tokom jednog od najvažnijih dana u životu, a mnogi veruju da svaki cvet u njemu nosi posebnu simboliku i poruku za budući brak.

Prema jednom starom verovanju, jezik cveća nastao je iz zabranjene ljubavi siromašnog mladića i ćerke bogataša. Pošto nisu mogli otvoreno da komuniciraju, devojka mu je slala različite cvetove, a svaki je predstavljao određenu poruku. Ova tradicija kasnije je postala naročito popularna u viktorijanskoj Engleskoj, gde su čak postojali posebni rečnici koji su objašnjavali značenje pojedinih biljaka.

Ruža je i danas najčešći izbor za venčani buket. Crvene ruže simbolizuju strast i duboku ljubav, dok bele predstavljaju čistotu, odanost i novi početak. Ružičaste ruže povezuju se sa nežnošću, zahvalnošću i srećom u zajedničkom životu.

Poslednjih godina među omiljenim cvetovima našao se i božur. Osim raskošnog izgleda, prati ga simbolika sreće, blagostanja i uspešnog braka, zbog čega ga mnoge mlade rado biraju za svoj bidermajer.

Kale su izbor onih koje vole jednostavnu eleganciju. Njihov prepoznatljiv oblik simbolizuje lepotu, vernost i trajnu ljubav, pa se često nalaze u modernim i minimalističkim venčanim aranžmanima.

Lale su posebno popularne tokom prolećnih venčanja. Smatra se da predstavljaju iskrenu i savršenu ljubav, dok bele lale simbolizuju čistotu i novi početak, a crvene duboku privrženost partneru.

Ipak, prema pojedinim verovanjima, nisu svi cvetovi podjednako poželjni u bidermajeru. Žuti karanfili povezuju se sa razočaranjem, žuti tulipani sa neuzvraćenom ljubavlju, narcis sa sujetom, a žuti ljiljan u pojedinim tradicijama simbolizuje neiskrenost.

Važno je imati na umu da simbolika cveća nije univerzalna. Značenja se razlikuju od kulture do kulture, pa ono što se negde smatra lošim znakom u drugom delu sveta može predstavljati sreću, ljubav i blagostanje. Zato je najvažnije da mlada izabere buket koji joj se dopada i koji će joj ulepšati jedan od najlepših dana u životu.