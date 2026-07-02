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Olovka aktivira mozak više nego tastatura: Pisanje rukom je važnije nego što mislite
Mozak prilikom kucanja nije podjednako angažovan kao tokom klasičnog pisanja
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