Dok neki ljudi teško zamišljaju svakodnevicu bez partnera, drugi se osećaju potpuno ispunjeno i kada su sami. Ne plaše se samoće, uživaju u sopstvenom društvu i vreme koriste za hobije, prijatelje, putovanja i lični razvoj.

Prema astrološkim tumačenjima, pojedini horoskopski znakovi posebno cene svoju nezavisnost i ne smatraju da je sreća povezana isključivo sa ljubavnim statusom.

To ne znači da nisu sposobni za ljubav ili ozbiljnu vezu, već da ne ulaze u odnose samo zbog straha od samoće. Astrolozi smatraju da ova četiri znaka najčešće najbolje funkcionišu kada imaju dovoljno prostora za sebe.

Vodolija

Vodolije su poznate po snažnoj potrebi za slobodom i nezavisnošću. Vole da same organizuju svoje vreme, razvijaju interesovanja i istražuju nove ideje.

Kada su same, često imaju osećaj da mogu potpuno da se posvete stvarima koje ih inspirišu. U vezu ulaze tek kada pronađu osobu koja razume njihov način razmišljanja i ne pokušava da ograniči njihovu slobodu.

Ako osete da odnos ugrožava njihovu nezavisnost, radije će izabrati samački život.

Strelac

Strelčevi vole avanture, putovanja i nova iskustva. Njihova želja za istraživanjem sveta često je podjednako jaka kao i potreba za emotivnim odnosom.

Samački život ne doživljavaju kao nedostatak, već kao priliku da spontano donose odluke, menjaju planove i upoznaju nove ljude.

U vezi žele partnera koji će deliti njihov entuzijazam i razumeti njihovu potrebu za slobodom. Ne odgovaraju im odnosi u kojima osećaju da su ograničeni.

Devica

Device su veoma samostalne i ne ulaze u vezu samo zato što ne žele da budu same. One cene mir, organizaciju i vreme koje mogu da posvete sebi, poslu ili ličnim interesovanjima.

Pripadnici ovog znaka često imaju visoke kriterijume kada biraju partnera. Ukoliko odnos ne donosi sigurnost i zadovoljstvo, radije će ostati sami nego pristati na vezu koja im stvara stres.

Za Device samački život često predstavlja period u kojem mogu da se usredsrede na svoje ciljeve i lični napredak.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni i snažno usmereni ka ostvarenju svojih ciljeva. Posao, obrazovanje i lični razvoj često zauzimaju važno mesto u njihovom životu.

Iako im je ljubav značajna, ne smatraju da je partner jedini izvor sreće i ispunjenja. Dok ne pronađu osobu sa kojom mogu da grade stabilnu budućnost, zadovoljni su sopstvenim ritmom života.

Samački period često koriste za napredovanje, ostvarenje planova i rad na sebi.

Sloboda kao izbor, a ne nedostatak

Prema astrološkim tumačenjima, ovi znakovi posebno uživaju u vremenu koje provode sami jer ga vide kao priliku za razvoj, istraživanje i ostvarenje ličnih ciljeva.

Naravno, astrologija ne predstavlja naučno potvrđenu metodu predviđanja osobina ili ponašanja ljudi, već se ovakva tumačenja najčešće posmatraju kao zabavni sadržaj i način za razmišljanje o različitim karakterima i životnim stilovima.