Ko god često putuje avionom verovatno je barem jednom prisustvovao istoj situaciji – putnik dolazi na ukrcavanje uveren da njegov ručni prtljag ispunjava propisane dimenzije, a zatim ga osoblje zamoli da kofer ubaci u metalni okvir za proveru veličine. Ako ne stane bez guranja, sledi doplata za predati prtljag.

Taj metalni okvir poznat je kao "sizer" ili "baggage sizer", a služi za proveru da li ručni prtljag odgovara pravilima određene avio-kompanije.

Zašto putnici često imaju problem sa ručnim prtljagom?

Dimenzije dozvoljenog ručnog prtljaga razlikuju se od kompanije do kompanije. Na primer, Ryanair za besplatnu malu torbu dozvoljava dimenzije do 40 × 20 × 25 centimetara, dok kabinski kofer uz prioritetno ukrcavanje može biti maksimalno 55 × 40 × 20 centimetara.

Problemi nastaju kada putnici pokušavaju da uguraju prepun kofer u okvir za proveru ili raspravljaju sa osobljem zbog nekoliko centimetara viška. Zaposleni na aerodromu pritom samo primenjuju pravila avio-kompanije, iako su često prvi na meti nezadovoljnih putnika.

Rešenje koje preporučuju iskusni putnici

Sve više ljudi koji često putuju preporučuje korišćenje organizatora za kofere, poznatih kao packing cubes.

Ovi praktični dodaci omogućavaju da odeća bude raspoređena po odeljcima, bolje sabijena i organizovana, pa se prostor u koferu koristi mnogo efikasnije.

Umesto da je sva garderoba nagomilana na jednom mestu, organizatori funkcionišu kao fioke unutar kofera, zbog čega je lakše pronaći stvari bez potpunog raspakivanja.

Manje gužvanja, više prostora

Stručnjaci za putovanja godinama preporučuju organizatore za kofere upravo zbog njihove praktičnosti.

– Organizatori za kofere pomažu da odeća ostane manje izgužvana, bez obzira na to da li je slažete ili motate u rolnice. Osim toga, omogućavaju da u kofer spakujete više stvari, a da sve ostane uredno – rekao je za Express stručnjak portala The Points Guy UK.

Organizatori se prodaju u različitim veličinama, najčešće u setovima od četiri ili šest komada. Pored bolje organizacije, oni pomažu putnicima da lakše procene koliko su stvari spakovali, pa je manja verovatnoća da će pretrpati ručni prtljag.

Svaki organizator ima mrežasti gornji deo kroz koji se sadržaj lako vidi, a zbog male težine gotovo da ne povećava ukupnu masu prtljaga.

Ne menjaju pravila, ali olakšavaju putovanje

Pre kupovine organizatora preporučuje se da proverite njihove dimenzije kako bi odgovarali veličini vašeg kofera.

Iako packing cubes neće promeniti pravila avio-kompanija niti povećati dozvoljene dimenzije ručnog prtljaga, mogu pomoći da prostor iskoristite znatno efikasnije i smanjite šanse da vas na izlazu za ukrcavanje sačeka neprijatno iznenađenje i dodatni troškovi.